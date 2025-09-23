به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با آماده‌سازی شهرهای جنوبی چین برای مواجهه با یکی از طوفان‌های شدیدی که در سال‌های اخیر این کشور را در نوردیده است، مدارس و کسب‌وکارها تعطیل و پروازها لغو شدند. این طوفان پیش‌تر در فیلیپین به مرگ سه نفر و آوارگی هزاران نفر منجر شده است.

به گفته سازمان هواشناسی هنگ‌کنگ، طوفان «راگاسا» که سرعت وزش بادها در نزدیکی کانون آن حدود ۲۳۰ کیلومتر بر ساعت است، احتمالاً با سرعت حدود ۲۲ کیلومتر بر ساعت در امتداد بخش شمالی دریای جنوبی چین به سمت غرب و شمال غربی و ساحل استان «گوانگ‌دونگ» قطب اقتصادی جنوب چین، حرکت خواهد کرد.

مرکز ملی هواشناسی چین پیش‌بینی کرده است که این طوفان در خط ساحلی بین شنژن و شووِن به بارندگی منجر شود.

مدارس در هنگ‌کنگ و ماکائو تعطیل شدند. سایر شهرها همچون شنژن و فوشان در استان گوانگ‌دونک و هایکو در استان هاینان دستور به لغو کلاس‌ها و توقف موقت فعالیت کسب‌وکارها و حمل‌ونقل داده‌اند.

همچنین صدها پرواز در هنگ‌کنگ لغو شدند. فرودگاه شنژن از امشب تمام پروازها را متوقف خواهد کرد. دولت ماکائو نیز ساز و کار واکنش اضطراری را فعال و خود را برای طوفان راگاسا که قرار است با سرعت ۱۰۰ کیلومتر از این منطقه تفریحی عبور کند، آماده می‌کند.