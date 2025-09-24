۱۴ قربانی و ۱۲۴ مفقودی در پی ورود ابرطوفان «راگاسا» به تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی وقوع ابرطوفان راگاسا و بارندگی شدید که به طغیان دریاچه‌ای در شرق تایوان، دست کم ۱۴ نفر جان باختند.

اداره آتش‌نشانی منطقه «هوآلیِن» می‌گوید که در پی این حادثه ۱۲۴ نفر نیز مفقود شده‌اند و عمده قربانیان نیز افراد مسن بودند که قادر به فرار از طغیان دریاچه نبودند.

به گفته این نهاد، همچنین ۳۴ نفر در این حادثه مصدوم شده‌اند و عملیات امداد و نجات برای یافتن مفقودین ادامه دارد.

خبرگزاری مرکزی تایوان(CNA) گزارش داد که دریاچه مذکور که در پی جابه‌جایی توده‌ای و بقایای ناشی از بارش‌های گذشته تشکیل شده است، دیروز صبح طغیان کرد و عصر همان روز نیز تشدید شد.

ابرطوفان راگاسا اوایل هفته جاری در مسیر حرکت به سمت جنوب، تایوان و جزایر دورافتاده حوالی آن را با بادها و بارندگی شدید در نوردید.

تا این لحظه بیش از ۱۶۰ پرواز فرودگاه بین‌المللی «تائویوان» تایوان لغو و حرکت قطارها و خدمات ترابری آبی در برخی نواحی تعلیق شده است.

مقامات هواشناسی هنگ‌کنگ نیز امروز بالاترین سطح هشدار طوفان (T۱۰) را صادر کرده و همزمان با عبور طوفان با سرعت ۱۵۰ کیلومتر بر ساعت از جنوب غربی این منطقه خودمختار متعلق به چین، درباره احتمال رانش زمین هشدار داده‌اند.

تارنمای «فری پرس» هنگ‌کنگ گزارش داده است که بیش از ۷۰۰ پرواز به دلیل وقوع این طوفان زمین‌گیر خواهند شد.

در ویدئویی که راشاتودی منتشر کرده است، هجوم سیلاب و شکسته شدن درهای شیشه‌ای هتلی در هنگ‌کنگ و میهمانان شناور روی آب دیده می‌شوند.