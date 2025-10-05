به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر یکشنبه در سومین نشست شورای حفاظت از منابع آب ساوه، با اشاره به کاهش بارندگی در پنج سال اخیر و خشکسالی بی‌سابقه در استان مرکزی اظهار کرد: امسال استان به ویژه شهرهای اراک و ساوه در تامین آب شرب با مشکلاتی مواجه هستند.

استاندار مرکزی با تاکید بر تلاش‌های مستمر شرکت‌های آب و فاضلاب، آب منطقه‌ای و فرمانداری‌ها افزود: تاکنون با وجود شرایط دشوار خشکسالی، هیچ مشکلی در تامین آب شرب مردم ایجاد نشده است و سعی شده تا مردم تحت تنش قرار نگیرند اما می‌طلبد که شهروندان در مصرف آب صرفه‌جویی کرده و الگوی مصرف را رعایت کنند.

زندیه وکیلی اظهار کرد: خشکسالی امسال در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و از سوی دیگر، رشد جمعیت استان فشار قابل توجهی بر منابع آب و شبکه‌های توزیع وارد کرده است.

وی گفت:در این شرایط، اجرای طرح‌های اضطراری آبرسانی برای شهرهای ساوه و اراک ضروری بود و تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

استاندار مرکزی در تشریح جزئیات این طرح‌ها اعلام کرد: پنج حلقه چاه اضطراری برای شهرهای ساوه و اراک آماده شده و مقرر شد تا پایان مهرماه این طرح به مسیر اصلی متصل شود تا دغدغه کمبود آب کاهش یابد.

زندیه وکیلی همچنین با اشاره به پروژه اصلی آبرسانی ساوه از منبع کوچری گفت: حدود ۳۵ کیلومتر از مسیر این پروژه در سال جاری اجرایی شده است، پیشرفتی که نسبت به پنج تا شش سال گذشته قابل توجه است.

وی افزود: هدف ما این است که این بزرگترین پروژه عمرانی استان به لحاظ اهمیت و حجم مالی، در دولت چهاردهم به بهره‌برداری برسد و بخشی از مشکل آب شرب را برطرف کند.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت و مدیریت منابع آب گفت: مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز، استفاده بهینه از منابع آب و تغییر الگوی کشت با همکاری جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دارد همچنین برنامه‌ریزی‌های لازم برای سازگاری با کم‌آبی در استان مطابق مصوبات ستاد ملی در حال اجرا است.

استاندار مرکزی همچنین به استفاده از پساب فاضلاب برای کاهش مصرف منابع آب تاکید کرد و گفت: سه بخش عمده مصرف پساب در استان شامل فضای سبز شهرداری، شهرک صنعتی کاوه و شهرک صنعتی احمدآباد مشخص شده است تا با مشارکت آنها، پساب بهینه استفاده شود.

وی افزود: همچنین اجرای شبکه فاضلاب شهر ساوه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است تا پساب موجود و افزایش آینده آن بازچرخانی شود.

زندیه وکیلی بیان کرد: برای نیمه دوم سال تصمیماتی اتخاذ شده تا کشاورزانی که نیاز به استفاده از چاه‌های کشاورزی دارند با مشکلی مواجه نشوند و بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی تأکید کرد: تمام ظرفیت‌ها بکارگیری شده آب شرب بدون قطعی تامین شود و انتظار است از مردم با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی، در مدیریت این بحران مشارکت داشته باشند.