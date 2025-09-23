به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی ظهر سه شنبه در نشست مطالعات طرح جامع آب شرب استان مرکزی اظهار کرد: میزان بارندگی در سال آبی گذشته ۱۷۱ و یک دهم میلی‌متر بوده که در مقایسه با سال قبل ۴۰ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۳۷ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: کاهش شدید حجم منابع آب زیرزمینی و افت سطح آبخوان‌ها، ناشی از خشکسالی‌های متوالی و برداشت بی‌رویه آب است که در نهایت به فرونشست زمین منجر شده است.

اسدی تصریح کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برابر متخلفان و برداشت‌های غیرقانونی آب صورت نخواهد گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به کاهش چشمگیر بارندگی‌ها و اثرات مخرب آن بر منابع آب زیرزمینی، مدیریت بهینه و مشارکت عمومی در حفظ این منابع حیاتی مورد تاکید است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی با اشاره به آغاز سال آبی جدید، گفت: تنها با همراهی و مشارکت همگانی مردم می‌توان از این شرایط سخت عبور کرد و منابع آب استان را حفظ کرد.

اسدی تاکید کرد: استفاده از سامانه‌های هوشمند پایش، علاوه بر افزایش دقت در کنترل مصارف، می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز و مدیریت بحران‌های آبی ایفا کند.