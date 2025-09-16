  1. استانها
  2. مرکزی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۱۳

رفع تنش‌های آبی زرندیه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع کافی است

رفع تنش‌های آبی زرندیه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع کافی است

زرندیه-فرماندار زرندیه گفت:گفت:رفع تنش‌های آبی و تأمین آب پایدار برای مردم این شهر، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع کافی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی عصر سه شنبه در نشست با مدیران زرندیه که باحضور استاندار مرکزی برگزار شد با اشاره بر ضرورت رفع مشکلات اساسی منطقه، اظهار کرد: تعیین حریم بستر رودخانه ابراهیم‌آباد و رفع موانع موجود، یکی از اولویت‌های اصلی شهرستان زرندیه است و باید هر چه سریع‌تر اقدام شود تا مردم با اطمینان نسبت به زمین‌ها و مالکیت خود تصمیم‌گیری کنند.

فرماندار زرندیه، همچنین به چالش‌های تأمین آب شرب شهر مامونیه اشاره کرد و گفت: رفع تنش‌های آبی و تأمین آب پایدار برای مردم این شهر، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع کافی است، تکمیل پروژه تصفیه‌خانه و پیشرفت پروژه محور رنگرز مامونیه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با همکاری دستگاه‌های مسئول سرعت گیرد.

فرماندار زرندیه با تأکید بر هماهنگی میان نهادهای اجرایی و تأمین اعتبارات لازم، افزود: همکاری مشترک دستگاه‌ها و اقدامات سریع، کلید رفع مشکلات و تحقق مطالبات مردم خواهد بود و همه مسئولان باید با جدیت در این مسیر اقدام کنند.

تعیین تکلیف زمین‌های دارای سند تک برگ

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به یکی از دغدغه‌های اصلی ساکنان منطقه کرد: تعیین تکلیف مالکیت و صدور پروانه ساخت برای زمین‌هایی که دارای اسناد تک‌برگی هستند، باید در اولویت قرار گیرد، این مسئله برای مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و پیگیری جدی آن ضروری است.

حجت الاسلام محمد سبزی همچنین بر اهمیت مرمت و بهسازی مسیرهای مواصلاتی شهرستان تأکید کرد و افزود: تخصیص اعتبارات لازم از سوی دولت و همچنین مشارکت واحدهای صنعتی و تولیدی منطقه در این حوزه، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌ها و تسهیل رفت‌وآمد مردم داشته باشد.

وی با انتقاد از رویکردهای منفی نسبت به اقدامات انجام‌شده گفت: به جای تمرکز بر کمبودها، باید دستاوردها و اقدامات مثبت تبیین شود و تلاش شود تا راهکارهای عملی برای حل مشکلات مردم ارائه شود.

حجت الاسلام سبزی تاکید کرد: اطلاع‌رسانی شفاف و همکاری میان نهادهای اجرایی برای تحقق خواسته‌های مردم، ضروری است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کد خبر 6592056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها