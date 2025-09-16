به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی عصر سه شنبه در نشست با مدیران زرندیه که باحضور استاندار مرکزی برگزار شد با اشاره بر ضرورت رفع مشکلات اساسی منطقه، اظهار کرد: تعیین حریم بستر رودخانه ابراهیمآباد و رفع موانع موجود، یکی از اولویتهای اصلی شهرستان زرندیه است و باید هر چه سریعتر اقدام شود تا مردم با اطمینان نسبت به زمینها و مالکیت خود تصمیمگیری کنند.
فرماندار زرندیه، همچنین به چالشهای تأمین آب شرب شهر مامونیه اشاره کرد و گفت: رفع تنشهای آبی و تأمین آب پایدار برای مردم این شهر، نیازمند برنامهریزی دقیق و تخصیص منابع کافی است، تکمیل پروژه تصفیهخانه و پیشرفت پروژه محور رنگرز مامونیه نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید با همکاری دستگاههای مسئول سرعت گیرد.
فرماندار زرندیه با تأکید بر هماهنگی میان نهادهای اجرایی و تأمین اعتبارات لازم، افزود: همکاری مشترک دستگاهها و اقدامات سریع، کلید رفع مشکلات و تحقق مطالبات مردم خواهد بود و همه مسئولان باید با جدیت در این مسیر اقدام کنند.
تعیین تکلیف زمینهای دارای سند تک برگ
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به یکی از دغدغههای اصلی ساکنان منطقه کرد: تعیین تکلیف مالکیت و صدور پروانه ساخت برای زمینهایی که دارای اسناد تکبرگی هستند، باید در اولویت قرار گیرد، این مسئله برای مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و پیگیری جدی آن ضروری است.
حجت الاسلام محمد سبزی همچنین بر اهمیت مرمت و بهسازی مسیرهای مواصلاتی شهرستان تأکید کرد و افزود: تخصیص اعتبارات لازم از سوی دولت و همچنین مشارکت واحدهای صنعتی و تولیدی منطقه در این حوزه، میتواند نقش مهمی در ارتقای زیرساختها و تسهیل رفتوآمد مردم داشته باشد.
وی با انتقاد از رویکردهای منفی نسبت به اقدامات انجامشده گفت: به جای تمرکز بر کمبودها، باید دستاوردها و اقدامات مثبت تبیین شود و تلاش شود تا راهکارهای عملی برای حل مشکلات مردم ارائه شود.
حجت الاسلام سبزی تاکید کرد: اطلاعرسانی شفاف و همکاری میان نهادهای اجرایی برای تحقق خواستههای مردم، ضروری است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
