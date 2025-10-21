  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

میزان بارش‌ها در مرکزی ۴۰ درصد کاهش یافت / ورود به پنجمین سال خشکسالی

میزان بارش‌ها در مرکزی ۴۰ درصد کاهش یافت / ورود به پنجمین سال خشکسالی

اراک – مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارندگی و منابع آبی نسبت به سال گذشته و میان مدت، از ورود این استان به پنجمین سال خشکسالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در اراک اظهار کرد: میانگین بارش جهانی حدود ۴۰۰ میلی‌متر است در حالی که ایران تنها ۲۷۰ میلی‌متر بارش سالانه دارد.

وی افزود: استان مرکزی نیز در همین محدوده قرار دارد، اما سال گذشته میزان بارندگی در استان به ۱۲۰ میلی‌متر کاهش یافت.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی گفت: میزان بارندگی در این استان طی سال آبی جاری به حدود ۱۸۰ میلی‌متر رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی داشته است.

اسدی ادامه داد: این افت محسوس در بارش‌ها، منابع آبی استان مرکزی را با چالش جدی مواجه کرده و پیش‌بینی‌ها حکابت از تداوم خشکسالی در سال آینده نیز دارد.

وی ادامه داد: در سطح جهانی، حدود ۸۶ درصد از شهرها به آب شرب دسترسی دارند، در حالی که این میزان در ایران به ۹۹.۸ درصد و در استان مرکزی به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

اسدی تاکید کرد: در مناطق روستایی، پوشش دسترسی به آب در استان ۸۶ درصد است که با میانگین کشوری همخوانی دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی افزود: در گذشته تأمین آب این استان تنها از منابع زیرزمینی انجام می‌شد، اما با اجرای پروژه‌های کلان مانند سد الغدیر ساوه، سد کمال‌صالح و انتقال آب از سد عباس‌آباد، آب شرب شهرهای اصلی استان از منابع سطحی تأمین شد.

وی گفت: تمام ظرفیت‌ها برای کنترل جیره‌بندی آب در استان مرکزی بکارگیری شده و بیش از ۱۵۰ کیلومتر از رودخانه‌های بالادست سد الغدیر و سایر نقاط این استان را لایروبی و مجوز حفر سه حلقه چاه پدافندی صادر کنیم.

اسدی تصریح کرد: مرکزی تنها استانی بود که تمام اعتبارات مازاد مدیریت بحران را جذب کرد.

وی افزود: برای پروژه‌های آبرسانی ساوه و اراک در مجموع ۵۴۰ میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد شد که این مبلغ به‌صورت نقدی تأمین و پرداخت شد.

۹۱ درصد از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی گفت: بخش عمده‌ای از منابع آبی کشور در کشاورزی مصرف می‌شود و با مدیریت صحیح می‌توان منابع آب شرب و صنعت را تأمین کرد.

وی افزود: در حال حاضر ۹۱ درصد از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی به کار می‌رود در حالی که صنعت تنها ۳.۵ درصد و آب شرب پنج و نیم درصد از این منابع را مصرف می‌کنند.

اسدی تصریح کرد: با صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در بخش کشاورزی، حدود ۹.۱ درصد از کل مصرف آب آزاد می‌شود که قادر است به‌طور کامل نیازهای آب شرب و صنعت را تأمین کند.

وی ادامه داد: این مهم، در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه با همکاری نمایندگان مجلس به‌صورت هفتگی پیگیری خواهد شد.

اسدی تاکید کرد: اجرای طرح‌های تغییر الگوی کشت و اصلاح روش‌های آبیاری در دستور کار قرار دارد تا ضمن صرفه‌جویی، بهره‌وری در استفاده از منابع آبی ارتقا یابد.

