https://mehrnews.com/x39dbx ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶ کد خبر 6612771 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶ بسته خبری سیزدهم مهرماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری سیزدهم مهرماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 20 MB کد خبر 6612771
