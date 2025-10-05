به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته ششم بیست و پنجمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه امروز یکشنبه بین تیم های استقلال و چادرملو در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

شاگردان ریکاردو ساپینتو در شرایطی گام در این دیدار گذاشتند که در دیدارهای قبلی و همچنین دو دیدار لیگ قهرمانان آسیا نتوانسته بودند نتایج قابل قبولی کسب کنند و از سوی هواداران به شدت تحت فشار بودند.

ترکیب استقلال

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی(۲۰ دیدیه اندونگ)، رستم آشورماتوف، محمدرضا آزادی، امیرمحمد رزاق نیا، موسی جنپو، منیرالحدادی، سامان فلاح، حسین گودرزی و یاسر آسانی.

آخرین تلاش ساپینتو برای ماندن

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال که پس از باخت به المحرق بحرین تا آستانه برکناری پیش رفت، این بار برای این که تیمش به برد امیدوارتر باشد تغییراتی را در ترکیب تیمش ایجاد کرد و نفرات متفاوتی را به میدان فرستاد تا شاید بتواند طلسم نبردن ها را بشکند و از خطر اخراج فاصله بگیرد.

بدشانسی کاپیتان

روزبه چشمی که یکی از محورهای اصلی تیم فوتبال استقلال در مرکز زمین است، با وجود این که هنوز به شرایط ایده ال نرسیده است از ابتدا در ترکیب تیمش قرار گرفت اما در همان دقایق ابتدایی دچار مصدومیت شد و جای خود را به اندونگ داد. با بیرون رفتن چشمی از زمین صالح حردانی بازوبند کاپیتانی استقلال را بر بازو بست!

بازیکن سابق بارسلونا بهتر از قبل

یکی از امیدهای هواداران استقلال برای بهتر شدن تیمشان به منیرالحدادی بازیکن سابق بارسلونا هست که در دیدارهای گذشته نمایش خوبی نداشت اما در نیمه اول دیدار با چادرملو روند بهتری داشت و نسبت به دیدارهای گذشته تاثیرگذاری بیشتری در ترکیب استقلال داشت.

کیفیت نامناسب زمین و بازی آشفته

در نیمه اول دو تیم تلاش کردند با پاس های پرتعداد به دروازه یکدیگر نزدیک شوند اما زمین ناهموار و زرد ورزشگاه تختی این اجازه را به آنها نداد و صدای بازیکنان را در آورد. با این حال دو تیم نتوانستند نمایش دلچسبی داشته باشند و استقلال بیشتر صاحب توپ و میدان بود و چادرملو هم به دنبال استفاده از ضد حملات بود.