تبعید وینگر آلبانیایی استقلال به نیمکت/ آسانی در لیست سیاه سیلوینیو؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال آلبانی و صربستان در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا و در گروه K، شامگاه شنبه ۲۰ مهر به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان سیلوینیو در تیم آلبانی به پایان رسید.

ری مانای در دقایق پایانی نیمه اول موفق شد تک‌گل آلبانی را به ثمر برساند و این تیم را با کسب سه امتیاز ارزشمند خارج از خانه، در مسیر صعود به جام جهانی قرار دهد. با این پیروزی آلبانی ۱۱ امتیازی شد و در جدول گروه K پس از تیم ملی انگلیس با ۱۵ امتیاز، در رده دوم جای گرفت.

یاسر آسانی وینگر تیم فوتبال استقلال و عضو تیم ملی آلبانی در دیدار مقابل صربستان به طور کامل نیمکت‌نشین بود و فرصت حضور در زمین بازی را پیدا نکرد. این بازیکن در دیدار پیشین آلبانی مقابل لتونی نیز جایی در ترکیب نداشت و نیمکت‌نشین بود؛ آخرین بازی او برای تیم ملی کشورش به دیدار با جبل‌الطارق در فیفادی گذشته بازمی‌گردد.

آسانی از زمان پیوستن به تیم استقلال، در سه بازی تیم ملی آلبانی حضور داشته که دو دیدار آن رسمی بوده و او حتی یک دقیقه هم به میدان نرفته است؛ در حالی که پیش از این، یکی از مهره‌های ثابت تیم ملی کشورش محسوب می‌شد.