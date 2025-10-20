عذرخواهی اندونگ از استقلالی ها/ هافبک گابنی امشب در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دیدیه اندونگ هافبک گابنی تیم فوتبال استقلال با اتمام بازیهای ملی هنوز وارد تهران نشده تا به تمرینات این تیم اضافه شود. در همین رابطه با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود اعلام کرد که به زودی راهی ایران میشود.
این بازیکن در پیام خود نوشت: «تشکر صمیمانه از علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، بابت اعتماد، حمایت و حل سریع یکی از بزرگترین چالشهایی که امسال با آن مواجه بودم. واقعاً قدردان رهبری و حرفهایگری شما هستم. من صمیمانه از تاجرنیا، سرمربی ساپینتو و تمام هواداران عزیز استقلال عذرخواهی میکنم. با وجود لطف و حمایت تاجرنیا، دیشب پروازم را از دست دادم و مسئولیت کامل این اشتباه را میپذیرم. واقعاً متأسفم و امیدوارم بتوانید مرا ببخشید.
همچنین، برخلاف تمام گزارشهایی که در ایران علیه وکیلم منتشر شده است، این مطالب کاملاً نادرست است. امیدوارم امشب به تهران برسیم و بهطور رسمی و حضوری از دکتر تاجرنیا و همه هواداران عذرخواهی کنم.»
نظر شما