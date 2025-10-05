  1. ورزش
حرکت عجیب ساپینتو بعد از تساوی استقلال + عکس

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان دیدار برابر چادرملو حرکت عجیبی را در جایگاه ویژه انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته ششم بیست و پنجمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه امروز یکشنبه بین تیم های استقلال و چادرملو در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد که این دیدار با تساوی یک به یک خاتمه یافت. هادی حبیبی نژاد(۶۹) برای چادرملو و منیرالحدادی(۷۱) برای استقلال گل زدند.

ریکاردو ساپینتو که به دلیل محرومیت از جایگاه ویژه این دیدار را تماشا می کرد، پس از تساوی تیمش در حالی که به شدت عصبانی بود بطری را به دیوار کناری کوبید و با چهره ای برافروخته در حالی که تماشاگران علیه او شعار حیاکن رهاکن سر می دادند راهی رختکن شد.

تصویری از ساپینتو در جایگاه ویژه

