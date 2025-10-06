رضوان پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قصه‌ها زبان مشترک انسان‌ها و پلی میان فرهنگ‌ها هستند که می‌توانند پیام‌های عمیق انسانی را منتقل کنند.

وی افزود: این جشنواره بین المللی قصه‌گویی ایران بستری برای ترویج امید، مهارت‌های زندگی و پیوند فرهنگ‌های مختلف است و ایران تنها کشور دنیااست که این رویداد را به صورت منسجم و سالانه برگزار می‌کند.

پورمحمدی تصریح کرد: این جشنواره صرفاً روایت داستانی نیست، بلکه مدرسه‌ای برای یادگیری، انتقال ارزش‌ها و ایجاد امید به آینده روشن‌تر است.

وی ادامه داد: دبیرخانه جشنواره در استان مرکزی نیز فعالیت خود را هم‌زمان با سایر استان‌ها آغاز کرده است.

مسئول انجمن قصه‌گویی استان مرکزی‌ با تأکید بر وجه بین‌المللی جشنواره افزود: ایران در حال حاضر تنها کشور جهان است که جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی را به‌طور مستمر و سالانه برگزار می‌کند.

وی تاکید کرد: برخلاف برگزاری مقطعی جشن‌های قصه‌گویی در دیگر کشورها، استمرار و انسجام جشنواره ایران، آن را به رویدادی شاخص فرهنگی در سطح بین‌المللی بدل کرده است.

جشنواره قصه‌گویی امسال با حضور شرکت‌کنندگان ۷ تا ۱۷ سال برگزار می‌شود

مسئول انجمن قصه‌گویی استان مرکزی‌ گفت: جشنواره امسال با طیف سنی گسترده برگزار می‌شود و علاوه بر کودکان ۷ ساله تا نوجوانان ۱۷ ساله، مشارکت کهنسالان نیز در بخش‌های مختلف آن پیش‌بینی شده است.

وی افزود: با وجود حذف بخش مستقل ویژه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، حضور افراد مسن در بخش‌های مختلف جشنواره همچنان مورد استقبال قرار می‌گیرد.

پورمحمدی تصریح کرد: جشنواره قصه‌گویی در سه بخش اصلی کهن، مدرن و تلفیقی برگزار می شود که به ترتیب شامل روایت‌های سنتی، روایت‌های مبتنی بر فناوری و ترکیبی از هر دو سبک است.

وی ادامه داد: از دیگر بخش‌های خلاقانه این دوره، می‌توان به قصه‌گویی ۹۰ و ۱۰۰ ثانیه‌ای یا قصه‌های مینیمال اشاره کرد که فرصتی ویژه برای بروز خلاقیت در روایت‌های کوتاه فراهم می‌کند.

وی از بازگشت بخش قصه‌گویی با زبان اشاره خبر داد و افزود: در این دوره، بخش پادکست قصه‌گویی نیز فعال شده تا افرادی که صدای جذابی دارند ولی امکان اجرای صحنه‌ای برایشان فراهم نیست، بتوانند در این قالب شرکت کنند.

حذف مرحله منطقه‌ای و برگزاری مستقیم جشنواره قصه‌گویی از سطح استانی تا ملی

مسئول انجمن قصه‌گویی استان مرکزی‌ گفت: برخلاف سال‌های گذشته، امسال مرحله منطقه‌ای حذف شده است و رقابت مستقیماً از سطح استانی به مرحله ملی (بین‌المللی) انجام می‌شود.

وی افزود: استان مرکزی به‌عنوان بخشی از منطقه دو کشور، در این دوره با ارسال آثار برگزیده استودیویی، در رقابت برای حضور در مرحله بین‌المللی قرار خواهد گرفت.

پورمحمدی تصریح کرد: یکی از بخش‌های مهم جشنواره، بخش علمی آن است که در آن پژوهشگران، اساتید، نویسندگان و علاقه‌مندان به حوزه قصه‌گویی که مقاله، کتاب یا پایان‌نامه در این زمینه دارند، می‌توانند شرکت کنند.

وی ادامه داد: دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی همچنان در استان یزد و در «خانه قصه ایران» استقرار دارد.

پورمحمدی تاکید کرد: بخش قصه‌گویی به زبان انگلیسی نیز در این دوره فعال است و با توجه به ظرفیت‌های کانون زبان ایران و حضور زبان‌آموزان مستعد، این بخش مورد استقبال علاقه‌مندان قرار گرفته است.

پخش آثار برگزیده قصه‌گویان استان مرکزی از طریق صفحه اختصاصی آپارات

مسئول انجمن قصه‌گویی استان مرکزی از راه‌اندازی رسمی این انجمن در بستر مجازی خبر داد و گفت: افتتاح آن هم‌زمان با هفته ملی کودک، در ۱۸ مهرماه از طریق صفحه اختصاصی آپارات انجام می‌شود.

وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این صفحه، آثار برگزیده قصه‌گویان استان مرکزی را مشاهده کرده و از روایت‌های شنیدنی لذت ببرند.

پورمحمدی تصریح کرد: استان مرکزی تاکنون در بخش‌های مختلف جشنواره، از جمله بخش علمی، قصه‌گویی سنتی، آیینی و کلاسیک برگزیدگان متعددی داشته و درخشش قصه‌گویان این استان در مراحل استانی، ملی و بین‌المللی مایه مباهات است.

وی ادامه داد: در دوره گذشته، دو قصه از استان مرکزی موفق به راهیابی به مرحله بین‌المللی جشنواره شدند که نشان از ظرفیت بالای قصه‌گویان این خطه دارد.

پورمحمدی با اشاره به سطح بالای رقابت‌ها در جشنواره سال جاری افزود: با حذف مرحله منطقه‌ای، رقابت مستقیم از سطح استان به مرحله بین‌المللی انجام می‌شود و همین مسئله باعث شده رقابت‌ها فشرده‌تر و انتخاب آثار نهایی دشوارتر از همیشه باشد.