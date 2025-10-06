اجرای ۱۰۰۰ برنامه طی هفته ملی کودک در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مظهری صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته کودک اظهار کرد: ۱۵ تا ۲۱ مهر ماه به مناسبت هفته ملی کودک در شهرستان های استان هزار برنامه برگزار می‌شود.

وی با بیان این که به خاطر جنایات اسرائیل در غزه و شهادت تعدادی از کودکان در جنگ ۱۲ روزه هفته ملی کودک غمگینی داریم، افزود: به این مناسبت نمایشگاه هفته ملی کودک از ساعت ۸ تا ۱۲ و ۲ تا ۱۸ شب در فضای نمایشگاهی کنار فرهنگسرا شهرداری بیرجند پذیرای کودکان است.

مظهری ادامه داد: این نمایشگاه در قالب ۱۵ کارگاه نویسندگی خلاق، شعر و ادب، سفال، قصه گویی، علوم و نجوم است که از این تعداد ۱۰ کارگاه توسط کانون و پنج کارگاه هم توسط دستگاه های دیگر ایجاد شده‌اند.

وی با بیان اینکه در این هفته هزار برنامه در ۱۲ مرکز ثابت و ۱۱ مرکز سیار کانون در شهرستان های استان اجرا می شود، خاطرنشان کرد: پیک امید یکی از برنامه‌های مراکز سیار کانون است که در این هفته در روستاهای شهرستان های بیرجند، قاینات، درمیان و نهبندان که تحت پوشش کانون نیستند، برنامه های را برای بچه ها اجرا می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی از برپایی اختتامیه مهرواره «آوای ایران نوای هم دلی» بزرگداشت مدافعان جنگ ۱۲ روزه خبر داد و افزود: برای شرکت در این برنامه بیش از ۶۰۰ اثر ارسال شده که از صاحبان ۴۰ اثر تقدیر خواهد شد.

مظهری، «شبی با کانون» را از دیگر برنامه های این هفته اعلام کرد و گفت: در راستای این برنامه از عصر کودکان با والدین خود در بعضی از مراکز کانون حضور پیدا می کنند و برنامه های مختلفی برای آنها اجرا می‌شود.

وی با اشاره به این که از ۱۹تا ۲۱ مهر ماه عضویت در کانون رایگان است، بیان کرد: حدود ۲۰ هزار یعنی ۱۰ درصد جامعه دانش آموزی استان عضو کانون هستند.

مظهری ادامه داد: ۱۱ مرکز سیار در استان داریم که از این تعداد سه مرکز در بیرجند و در شهرستان های درمیان و قاینات هر کدام دو مرکز و در طبس، بشرویه، نهبندان و زیرکوه هم هر کدام یک مرکز سیار وجود دارد.

وی با اشاره به این که حداقل در بیرجند به سه مرکز ثابت دیگر نیاز داریم، گفت: ساخت مرکز شماره چهار بیرجند در مهرشهر از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.