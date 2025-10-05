برگزاری بیش از ۴۰۰ برنامه در مرکزی به مناسبت هفته ملی کودک

به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصوری ظهر یکشنبه در نشست خبری ویژه برنامه های هفته ملی کودک با اصحاب رسانه اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهعنوان دبیر گروه کاری کودک و نوجوان استان مرکزی، با همکاری ۲۱ دستگاه اجرایی، برنامههایی هماهنگ و هدفمند را به منظور جلب توجه بیشتر به مسائل کودکان و نوجوانان در این هفته اجرا خواهد کرد.
وی افزود: آغاز هفته ملی کودک با برگزاری زنگ دوستی در مدرسه فاطمیه شهرستان اراک در پانزدهم مهرماه با حضور مسئولین استانی به منظور گرامیداشت کودکان و تقویت ارتباط میان مسئولین و دانشآموزان برگزار خواهد شد.
منصوری تصریح کرد: برگزاری کارناوالها و کاروانهای شادی در سطح استان با هدف ایجاد فضای شاد و آموزنده برای کودکان و نوجوانان و آگاهیبخشی به مردم در خصوص مسائل مرتبط با این قشر برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: بیش از ۴۰۰ برنامه فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در هفته ملی کودک فرصتی برای پرداختن به مسائل و حقوق کودکان است که از پانزدهم تا بیست و یکم مهرماه با شعار "کودکان، حال خوش زندگی" برگزار میشود.
منصوری تاکید کرد: هدف اصلی این برنامهها، بهبود کیفیت زندگی کودکان و افزایش آگاهی عمومی در زمینه مسائل مربوط به کودک و نوجوان است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی گفت: سه وبینار با موضوعات کودک و نوجوان امروز، ارتباط با خدا، سلامت روان در سوانح و ورود به دنیای نوجوان برگزار میشود تا آگاهی مربیان و خانوادهها را در زمینه مسائل روانی و اجتماعی کودکان افزایش دهد.
وی افزود: در نشست پارلمان کودک، ۱۰۰ نفر از کودکان و نوجوانان استان با استاندار دیدار خواهند کرد تا مسائل خود را در حوزه کودک و نوجوان مطرح کنند.
منصوری تصریح کرد: با همکاری اداره کل کتابخانهها و نهادهای فرهنگی، برنامهای برای رونمایی از کتابهای جدید در حوزه ادبیات کودک و نوجوان برگزار میشود.
افتتاح اولین انجمن پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان در استان مرکزی
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی از افتتاح اولین انجمن پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان در این استان خبر داد و گفت: این انجمن به منظور حمایت از نویسندگان، شاعران و هنرمندان حوزه ادبیات کودک و نوجوان و ایجاد بستر مناسب برای رشد و پیشرفت این حوزه راهاندازی میشود.
وی افزود: راهاندازی این انجمن گامی مؤثر در تقویت و حمایت از ادبیات کودک و نوجوان در استان است و به نویسندگان و پدیدآورندگان این حوزه فرصت میدهد تا با همکاری و تبادل نظر، آثار خود را توسعه داده و در مسیر پیشرفت قرار گیرند.
منصوری تصریح کرد: امید است این انجمن به عنوان یک نهاد تخصصی، زمینهساز برگزاری رویدادهای فرهنگی و تخصصی مرتبط با ادبیات کودک و نوجوان باشد و با ایجاد فضایی مناسب برای پدیدآورندگان، رشد و گسترش این حوزه را تسهیل کند.
وی ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی همواره بهعنوان یک نهاد فرهنگی در تلاش است تا از تمامی ظرفیتها برای ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات ادبی و هنری در حوزه کودک و نوجوان بهرهبرداری کند.
منصوری تاکید کرد: با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی، برنامههایی نظیر کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی و نمایشگاههای کتاب برای معرفی آثار پدیدآورندگان در این انجمن برگزار خواهد شد.
وی افزود: افتتاح این انجمن گامی مؤثر در حمایت از نویسندگان و پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان استان مرکزی است و انتظار میرود این اقدام به رشد و شکوفایی بیشتر ادبیات کودک در سطح کشور کمک کند.
برگزاری کارگاههای مشاورهای و فرزندپروری در مراکز کانون پرورش فکری مرکزی
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی از برگزاری کارگاههای مشاورهای و فرزندپروری در مراکز کانون به مناسبت هفته ملی کودک خبر داد و گفت: این کارگاهها بهمنظور ارتقای آگاهی والدین و مربیان در خصوص نحوه تعامل مؤثر با کودکان و نوجوانان و تقویت مهارتهای تربیتی آنان برگزار خواهد شد.
وی افزود: این کارگاهها با هدف ارتقای مهارتهای تربیتی و افزایش آگاهی نسبت به مشکلات روانی و اجتماعی کودکان طراحی شده است.
منصوری با اشاره به لزوم آگاهی والدین و مربیان از روشهای مناسب فرزندپروری تصریح کرد: کارگاههای فرزندپروری در این هفته بهویژه به کودکان و نوجوانان در گروههای سنی مختلف اختصاص دارد.
وی ادامه داد: مربیان کانون و مشاوران مجرب در این کارگاهها به والدین و مربیان آموزش میدهند که چگونه با کودکان در مراحل مختلف رشد و در مواجهه با مسائل اجتماعی و روانی برخورد کنند.
منصوری تاکید کرد: این کارگاهها با موضوعاتی همچون نحوه ارتباط مؤثر با کودکان، مهارتهای حل تعارض در روابط والدین و فرزندان و مقابله با مشکلات روانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری استان مرکزی گفت: این کارگاهها با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، بهزیستی و سایر نهادهای فرهنگی برگزار خواهد شد و هدف اصلی این است که همه نهادها در جهت ارتقای سطح آگاهی والدین، مربیان و کودکان در حوزه فرزندپروری و سلامت روانی آنان همکاری کنند.
وی افزود: تمامی مراکز کانون پرورش فکری در شهرستانهای استان مرکزی از جمله اراک، ساوه، خمین، دلیجان، تفرش و شازند میزبان برگزاری کارگاهها و برنامههای فرهنگی ویژه هفته ملی کودک خواهند بود.
منصوری تاکید کرد: این کارگاهها بهویژه در مناطق روستایی و کمبرخوردار، با هدف تسهیل دسترسی خانوادهها به آموزشهای تربیتی برگزار میشود.
وی افزود: برگزاری این کارگاهها میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای روانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان ایفا کرده و زمینهساز پرورش نسلی سالمتر و توانمندتر برای آینده کشور باشد.
عضویت رایگان کودکان و نوجوانان در مراکز کانون از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه
مدیرکل کانون پرورش فکری استان مرکزی گفت: از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه، کودکان و نوجوانان سراسر استان میتوانند بدون پرداخت هزینه به عضویت مراکز کانون درآیند.
وی افزود: این اقدام با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، ارتقای سطح دسترسی کودکان و نوجوانان به فعالیتهای فرهنگی و تربیتی، و همچنین جلب مشارکت خانوادهها در توسعه فعالیتهای فرهنگی نسل آینده انجام میشود.
منصوری تصریح کرد: عضویت رایگان، فرصتی مناسب برای شناسایی استعدادها، تقویت روحیه خلاقیت و ایجاد نشاط در میان کودکان و نوجوانان خواهد بود.
وی با اشاره به گستردگی فعالیتهای کانون در استان افزود: در حال حاضر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی با بیش از ۵۰ مرکز فعال در مناطق شهری، روستایی و حاشیه شهرها، به بیش از ۲۶۰ هزار کودک و نوجوان خدماترسانی میکند.
منصوری ادامه داد: این خدمات شامل برگزاری کارگاههای متنوع نظیر قصهگویی، نمایش خلاق، شعر و داستاننویسی، نقاشی، سفالگری، علوم، بازیهای فکری، انیمیشن و کتابخوانی است.
وی با اشاره به ضرورت افزایش مشارکت نهادهای فرهنگی، اجتماعی و حمایتی در حوزه کودک تاکید کرد: علیرغم محدودیتهای منابع و امکانات، تلاش کردهایم با جلب همکاری سایر دستگاهها، از جمله فرمانداریها، ادارات آموزش و پرورش، بهزیستی و مساجد، دامنه خدمات فرهنگی را در سطح استان گسترش دهیم.
مدیرکل کانون پرورش فکری استان مرکزی افزود: خانوادهها میتوانند با مراجعه حضوری به نزدیکترین مرکز کانون و یا از طریق سامانه ثبتنام اینترنتی، نسبت به ثبتنام فرزندان خود اقدام نمایند.
وی گفت: این اقدام، فرصت ارزشمندی برای کودکان و نوجوانان جهت آشنایی با محیطهای فرهنگی و بهرهمندی از فعالیتهای سازنده و پرورشدهنده فراهم میکند.
شایان ذکر است؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی در هفته ملی کودک با برگزاری برنامههایی همچون جشن نوخوانها، نشستهای بیننسلی، نمایشهای عروسکی، نامگذاری دو کوچه یادبود شهیدان کودک جنگ ۱۲ روزه و حضور نویسندگان برجسته، در جهت تقویت نشاط و خلاقیت کودکان و نوجوانان اقدام کرده است.
