ازدواج و اشتغال؛ راهکارهای امیدآفرینی در جوانان فارسی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان فارس، مهد تمدن و فرهنگ، همواره به جوانان پرشور و آیندهنگرش افتخار میکند. جوانانی که با تلاش و پشتکار خود، امید را در دلها زنده نگه داشته و نقش مهمی در پیشرفت و توسعه این مرز و بوم ایفا میکنند.
در این میان، دو موضوع ازدواج و اشتغال، به عنوان دو رکن اساسی در شکلدهی به آیندهای روشن و پرامید برای جوانان فارسی، از اهمیت ویژهای برخوردارند.
ازدواج، پیوند مقدسی است که بنیان خانواده را محکم میکند و آرامش، عشق و ثبات را به ارمغان میآورد. این پیوند، نه تنها فرصتی برای رشد و بالندگی فردی فراهم میکند، بلکه با ایجاد حس تعلق و مسئولیتپذیری، انگیزهای مضاعف برای تلاش و پیشرفت در زندگی را به وجود میآورد.
اشتغال نیز، به عنوان یکی دیگر از عوامل کلیدی در دستیابی به استقلال مالی و عزت نفس، نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی جوانان دارد. داشتن شغل مناسب، علاوه بر تأمین نیازهای اولیه، فرصتهای جدیدی را برای یادگیری، پیشرفت و مشارکت در جامعه فراهم میکند و به جوانان این امکان را میدهد تا با اعتماد به نفس بیشتری، گام بردارند.
برای درک بهتر این عوامل به سراغ تعدادی از جوانان شیرازی رفتیم.
هزینههای بالای ازدواج مهمترین عامل عدم توجه جوانان به این موضوع است
محمد رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه فارغالتحصیل رشته مهندسی ماشین آلات کشاورزی است، گفت: متأسفانه بازار کار برای اشخاصی مثل در حوزه تحصیلی خود خیلی کم است و من الان مجبورم در موبایل فروشی کار کنم
وی با بیان اینکه حدود یک سال است که با دخترخاله خود نامزد کرده، ادامه داد: ما از خیلی سالهای قبل به هم علاقمند بودیم و خانوادهها هم در این زمینه موافق بودند و به صورت محضری عقد کردیم ولی چون خرج مراسم عروسی بسیار زیاده فعلاً نتوانستم مراسم بگیرم.
این جوان شیرازی با اشاره به مشکل مسکن خود افزود: اگر پدرم به من منزل نداده بود واقعاً امکان تهیه منزل نداشتم و همین موضوع سبب شد که الان در شرف ازدواجم ولی به خاطر خرج بالا امکان گرفتن عروسی ندارم و این برای من و همسرم یک دغدغه شده است.
دغدغه اشتغال، مهمترین مانع ازدواج جوانان است
سمانه ذوالقدری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت ازدواج جوانان گفت: ازدواج فراتر از یک پیوند ساده بین یک دختر و یک پسر است، ازدواج در واقع پیوند دو فرد با جهانهای متفاوت است که در کنار هم تصمیم میگیرند تا در سختیها، شادیها، موفقیتها و نگرانیهای یکدیگر شریک باشند و تجربیات مشترک داشته باشند.
وی با بیان اینکه یکی از جنبههای بسیار مهم ازدواج، ایجاد حریم امن برای احساسات، نگرانیها و دغدغههای فرد است، گفت: ازدواج جایی است که فرد بتواند بدون نقاب و در محیطی امن، افکار و احساسات خود را ابراز کند و در کنار هم آرامش و امنیت روانی بیابد. این محیط امن به حفظ سلامت روان و نشاط فرد کمک میکند، هرچند زندگی مشترک همواره پر از فراز و نشیب است و در مسیر آن سوءتفاهم، خستگی و چالشهایی وجود دارد، اما این ناپایداریها و سختیها زندگی را زیباتر و معنادارتر میسازند و فرصت رشد و تجربه مشترک را فراهم میکنند.
ازدواج حریم امن برای ابراز احساسات و دغدغههاست
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس گفت: در واقع، ازدواج تمرین عشق، صبر، سختی، ناکامی و پیروزی است که، فرد را برای زندگی بهتر و عمیقتر آماده میکند.
وی افزود: با این حال، آمارها نشان میدهد که میل جوانان به ازدواج کاهش یافته و آن را به تأخیر میاندازند که عوامل متعددی در این روند نقش دارند، از جمله تغییرات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سبک زندگی، اما یکی از مهمترین دلایل، دغدغه اشتغال است که در نشستهای مختلف اساتید جامعهشناسی و روانشناسی بر آن تأکید شده است.
ذوالقدری گفت: جوانان امروز بیشتر نگران کار و درآمد هستند تا ازدواج و این مسئله باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد؛ چراکه در کنار رفع موانع اقتصادی، نیاز است که جوانان روایات واقعی و تجربیات زندگی زوجهایی که با صداقت و تلاش زندگی موفقی ساختهاند را ببینند؛ روایاتی که نشان میدهد با عشق، سختکوشی و پشتکار، میتوان زندگی آرام و شادی داشت. این تجربیات زنده باید در مقابل چشم جوانان قرار گیرد تا آنها بتوانند با دیدی واقعبینانه و امیدوارانه، وارد زندگی مشترک شوند، حتی در شرایط سخت.
جوانان باید روایات واقعی زندگی موفق زوجها را ببینند
وی ادامه داد: در دنیای امروز، خانواده بهعنوان یکی از زیباترین و ارزشمندترین سرمایهها شناخته میشوند، چراکه در جهان پر سر و صدای مجازی و فناوری، نیاز روح و جان انسان به حضور و درک دیگری است. بنابراین، جامعه و مسئولان وظیفه دارند که دغدغه اشتغال و معیشت جوانان را برطرف کنند، زیرا اگر این مشکلات حل نشود، فرصت تجربه عشق و زندگی مشترک از جوانان گرفته میشود و آنها از حس زندگی کردن در کنار شریک زندگی محروم میمانند.
وی تاکید کرد: مسئولیت هر کوتاهی در این مسیر، بر عهده جامعه و مسئولان است و همه باید دست در دست هم دهند تا موانع برطرف شده و جوانان بتوانند زندگی عاشقانه و همراهی مؤثر را تجربه کنند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس در پایان گفت: هیچ چیزی به اندازه ساختن یک زندگی مشترک و تجربه عشق واقعی، انسان را کامل نمیکند و جامعه باید این فرصت را برای جوانان فراهم آورد.
به جای تشویق به ازدواج، باید شرایط لازم برای آن را فراهم کرد
محبوبه البرزی رئیس مرکز مشاوره و سلامت روان شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش ازدواج در امیدآفرینی نسبتبه زندگی گفت: نقش خداوند در خلقت بشر و اهمیت تشکیل خانواده بهعنوان یک امانت الهی یکی از نعمتهایی است که خداوند به ما ارزانی داشته، اما مسئله اصلی عدم تمایل جوانان ایرانی به ازدواج است که در سالهای اخیر شاهد آن هستیم.
وی با بیان اینکه این عدم تمایل ناشی از عوامل چندبعدی و چندعاملی است و نمیتوان تنها یک عامل مشخص را مقصر اصلی دانست، افزود: بنابراین به جای تمرکز صرف بر تشویق به ازدواج، باید بر تأمین شرایط لازم برای آن تأکید کرد؛ زیرا هنگامی که شرایط فراهم شود، ازدواج بهعنوان یک نیاز طبیعی و ضروری در جامعه شکل میگیرد.
مسئولیتپذیری و تشکیل خانواده باید برای جوان ایرانی مهم شود
رئیس مرکز مشاوره و سلامت روان در ادامه با بیان اینکه در جامعه ایران، علاوه بر مسائل اقتصادی، نگرشها و دیدگاههای جوانان نسبت به ازدواج تغییر یافته است، گفت: دسترسی به اطلاعات گسترده و تنوع دیدگاهها در عصر دیجیتال، باعث شده است که ارزشها، سنتها و نگرشهای فرهنگی تحت تأثیر قرار گیرند و در نتیجه، موانعی بر سر راه ازدواج ایجاد شود.
البرزی افزود: برای حل این مشکل، لازم است عوامل اصلی عدم تمایل جوانان شناسایی و سهم هر یک مشخص شود. مسئولین نیز باید بر اساس اولویتبندی این عوامل، اقدامهای مناسب را انجام دهند. اگر مشکل اقتصادی است، باید به تأمین شرایط اقتصادی مناسب پرداخت؛ اگر نگرشها و ارزشها مشکلساز هستند، آموزشهای فرهنگی و اصلاح نگرشها باید در دستور کار قرار گیرد.
عدم تمایل جوانان به ازدواج ناشی از عوامل چندبعدی است
رئیس مرکز مشاوره و سلامت روان شیراز افزود: هدف نهایی این است که جوان ایرانی درک کند یا قانع شود که مسئولیتپذیری و تشکیل خانواده اهمیت دارد و باید وارد این مسیر شود.
او افزود: علاوه بر عوامل اجتماعی، عوامل فردی درونی جوانان نیز نقش مهمی در ازدواج دارند که نیازمند بررسی است. در نهایت، شناسایی دقیق عوامل، اندازهگیری سهم هر یک و ارائه راهکارهای متناسب با آنها، کلید حل مشکل است. این رویکرد به جوانان کمک میکند تا بتوانند مسئولیتپذیر شوند و در مسیر تشکیل خانواده گام بردارند و در نتیجه، تأثیرات منفی بر جمعیت و ساختار خانواده در جامعه ایران کاهش یابد.
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