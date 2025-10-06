شیوع سرطان های زنانه

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته ملی سلامت بانوان، غربالگری رایگان سلامت بانوان از ۲۴ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴، در بیمارستان مهدیه انجام می‌شود.

شهرزاد زاده مدرس رئیس بیمارستان مهدیه و نایب‌ رئیس کمیسیون بانوان مجمع خیرین کشور، در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته سلامت، ضمن معرفی ظرفیت‌ها و اقدامات ارزشمند این مرکز درمانی، برنامه های روزانه مرکز مهدیه در هفته سلامت را تشریح کرد.

وی، بیمارستان مهدیه را یکی از پیشرفته‌ترین مراکز نازایی کشور در سطح ۳ دانست و گفت: این مرکز علاوه بر ارایه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی، در آموزش و ارتقای دانش جامعه پزشکی پیشرو است.

زاده‌ مدرس تشخیص زود هنگام و درمان سرطان پستان و ارجاع نوزادان نارس را از دیگر خدمات برجسته این مرکز پزشکی علاوه بر درمان نازایی عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های گسترده خیریه وابسته به این بیمارستان، آن را محلی شایسته برای همراهی خیرین در مسیر حفظ سلامت زنان دانست و از تمامی خیرین و نیکوکاران دعوت کرد با حمایت‌های خود، در حوزه سلامت حامی و پشتیبان فعالیت های مرکز باشند.

زاده مدرس گفت: به منظور تحقق هرچه بهتر شعار هفته سلامت بانوان در سال جاری با همکاری گروه‌های علوم پایه و بالینی، کلاس‌های مختلفی در حوزه آموزش های بالینی برای گروه های اساتید و گروه های کارمندان و دانشجویان بر اساس بیماری هایی که پیشگیری و تشخیص زودرس آنها مؤثر است، برگزار شود.

وی ادامه داد: همچنین به منظور بهبود شرایط جسمی، ضمن ایجاد غربالگری قد و وزن تحت پرسشنامه های دیجیتال و از طریق اپلیکیشن، امکان مشاوره تغذیه و ایجاد فضای ورزش های منظم و اصلاحی و دسترسی به ویدئوهای آموزشی فراهم شود.

رئیس بیمارستان همچنین افزود: ضمن ابلاغ دستورالعمل‌های لازم با هدایت قوانین جوانی جمعیت، امکان بهره‌گیری از مادران واجد فرزندان کمتر از دو سال به شکل دو روز در هفته دورکاری و همچنین ایجاد تعامل های مؤثر با مادرانی که از مرخصی زایمان برمی گردند، ایجاد شود.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس آمار جهانی، زنان شاغل، ۲۵ درصد بیش از مردان در معرض آسیب‌های ناشی از محیط کار هستند، گفت: از هر ۷ زن پس از زایمان، یک زن با مشکلات افسردگی پس از زایمان مواجه است و درصد بالایی از زنان پس از بازگشت از مرخصی های زایمان، با احساس بی ارزشی و تأثیرگذاری آن بر محیط کار درگیر هستند.

زاده مدرس با اشاره به افزایش سن ازدواج و فرزندآوری، شیوع ناباروری و مشکلات منتج از بارداری در سنین بالا، گفت: براساس مطالعات، از هر ۸ زن یک نفر با سرطان‌های مختص زنان گرفتار می‌شود و شیوع کلی ابتلا به سرطان در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است.

وی یادآور شد: از هر 10 زن یک نفر مبتلا به اندومتریوز با تاخیر بیش از 6 سال در تشخیص است؛ همچنین ۱۰ درصد از بانوان با بیماری پلی سیستیک تخمدان و عوارض آن دست به گریبانند.

رئیس بیمارستان مهدیه همچنین ضمن هشدار درباره افزایش شیوع استفاده از انواع دخانیات در بین زنان، اهمیت رسیدگی و پاسداشت سلامت بانوان کشور را خواستار شد.