به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه ذوالقدری جهرمی ظهر دوشنبه در دومین جشنواره بانوان فعال در عرصه اشتغال و کارآفرینی مبتنی بر پژوهش و فناوری با قدردانی از تلاش‌های بانوان پژوهشگر و کارآفرین، نقش آنان را در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال پایدار، ارزشمند و تعیین‌کننده توصیف کرد.

وی ادامه داد: مفتخرم اراده، خردورزی و تلاش زنانی را پاس بدارم که با اتکا به دانش، نوآوری و پشتکار ستودنی خود، از دل چالش‌ها فرصت آفریده و نقشی بی‌بدیل در پیشبرد اقتصاد مبتنی بر پژوهش و فناوری ایفا کرده‌اند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس با قرائت بیانیه هیأت داوران، گزارشی از روند ارزیابی و انتخاب برگزیدگان ارائه داد و با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بانوان فارس در عرصه پژوهش، فناوری و کارآفرینی، از همه نهادها، مراکز علمی و حامیان توسعه علمی و اقتصادی دعوت کرد تا با حمایت‌های مؤثرتر، مسیر رشد و شکوفایی زنان پژوهشگر و کارآفرین را هموارتر سازند.

وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت همه جانبه نهادهای دولتی و غیردولتی از بانوان کارآفرین و پژوهشگر، استان فارس همچون نگینی در پهنه ایران در حوزه پژوهش‌محور، نوآوری و کارآفرینی بدرخشد.

لازم به ذکر است؛ دومین جشنواره بانوان فعال در عرصه اشتغال و کارآفرینی مبتنی بر پژوهش و فناوری، با معرفی ۱۰ بانوی برگزیده استان فارس و با حضور جمعی از مدیران، پژوهشگران، فناوران و فعالان حوزه نوآوری در شیراز برگزار شد.