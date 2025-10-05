به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در نخستین نشست «اتاق فکر تاب‌آوری اجتماعی» استان زنجان با اشاره به اهمیت تاب‌آوری اجتماعی در شرایط بحرانی، اظهار داشت: تاب‌آوری اجتماعی به معنای توانایی جامعه در حفظ عملکردهای حیاتی، سازگاری با شرایط دشوار و بازگشت به وضعیت مطلوب پس از بحران‌هاست.

صادقی گفت: این مفهوم تنها محدود به واکنش‌های اضطراری نیست، بلکه شامل آموزش، فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های روانی و اجتماعی برای مواجهه با چالش‌ها نیز می‌شود.

وی با تأکید بر نقش نهادهای مردمی در تحقق این هدف، افزود: تشکل‌های مردمی، کانون‌های فرهنگی، هیات‌های مذهبی، دهیاری‌ها و نهاد آموزش و پرورش، ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای آموزش مهارت‌های تاب‌آوری هستند و باید از این منابع انسانی و اجتماعی برای ترویج فرهنگ مقاومت، همدلی و سازگاری بهره‌برداری کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی و ارتقای سطح آگاهی جامعه، گفت: رسانه‌ها می‌توانند با تولید برنامه‌های آموزشی، مستندهای فرهنگی و گفت‌وگوهای تخصصی در زمینه تاب‌آوری اجتماعی، نقش مؤثری در افزایش انسجام اجتماعی و پایداری روانی مردم ایفا کنند که بهره‌گیری از فضای مجازی نیز در این مسیر بسیار حیاتی است.

در این نشست، اعضای اتاق فکر بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی، فرهنگی و آموزشی استان تأکید کردند.

در نخستین نشست «اتاق فکر تاب‌آوری اجتماعی» استان زنجان مقرر شد کارگروه‌های تخصصی برای تدوین برنامه‌های عملیاتی در حوزه تاب‌آوری اجتماعی تشکیل شود و اقدامات مشخصی در زمینه آموزش عمومی، توانمندسازی روانی و توسعه شبکه‌های حمایتی در سطح محلات و مناطق روستایی صورت گیرد.