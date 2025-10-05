  1. استانها
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

صادقی: افزایش تاب آوری اجتماعی برای عبور از بحران‌ها ضروری است

صادقی: افزایش تاب آوری اجتماعی برای عبور از بحران‌ها ضروری است

زنجان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: افزایش تاب آوری اجتماعی در کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها و برای عبور از بحران‌ها ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در نخستین نشست «اتاق فکر تاب‌آوری اجتماعی» استان زنجان با اشاره به اهمیت تاب‌آوری اجتماعی در شرایط بحرانی، اظهار داشت: تاب‌آوری اجتماعی به معنای توانایی جامعه در حفظ عملکردهای حیاتی، سازگاری با شرایط دشوار و بازگشت به وضعیت مطلوب پس از بحران‌هاست.

صادقی گفت: این مفهوم تنها محدود به واکنش‌های اضطراری نیست، بلکه شامل آموزش، فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های روانی و اجتماعی برای مواجهه با چالش‌ها نیز می‌شود.

وی با تأکید بر نقش نهادهای مردمی در تحقق این هدف، افزود: تشکل‌های مردمی، کانون‌های فرهنگی، هیات‌های مذهبی، دهیاری‌ها و نهاد آموزش و پرورش، ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای آموزش مهارت‌های تاب‌آوری هستند و باید از این منابع انسانی و اجتماعی برای ترویج فرهنگ مقاومت، همدلی و سازگاری بهره‌برداری کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با اشاره به نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی و ارتقای سطح آگاهی جامعه، گفت: رسانه‌ها می‌توانند با تولید برنامه‌های آموزشی، مستندهای فرهنگی و گفت‌وگوهای تخصصی در زمینه تاب‌آوری اجتماعی، نقش مؤثری در افزایش انسجام اجتماعی و پایداری روانی مردم ایفا کنند که بهره‌گیری از فضای مجازی نیز در این مسیر بسیار حیاتی است.

در این نشست، اعضای اتاق فکر بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی، فرهنگی و آموزشی استان تأکید کردند.

در نخستین نشست «اتاق فکر تاب‌آوری اجتماعی» استان زنجان مقرر شد کارگروه‌های تخصصی برای تدوین برنامه‌های عملیاتی در حوزه تاب‌آوری اجتماعی تشکیل شود و اقدامات مشخصی در زمینه آموزش عمومی، توانمندسازی روانی و توسعه شبکه‌های حمایتی در سطح محلات و مناطق روستایی صورت گیرد.

