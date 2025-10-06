به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سرگزی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سیستان و بلوچستان به دلیل گستردگی جغرافیایی، شرایط اقلیمی متنوع و مجاورت با دو کشور افغانستان و پاکستان، از حساسترین نقاط کشور در زمینه بهداشت دام محسوب میشود. فعالیتهای دامپزشکی در این استان نقش کلیدی در حفظ سلامت دام، کنترل بیماریهای فرامرزی و پایداری تولیدات دامی دارد.
مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان افزود: در سال جاری با اجرای گسترده طرحهای واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین علیه بیماریهایی نظیر تب برفکی، لمپی اسکین، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، آبله، بروسلوز و هاری میزان بروز بیماریهای واگیر بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است. همچنین تیمهای پایش فعال بیماریهای مشترک انسان و دام بهصورت مستمر در سطح روستاها و واحدهای دامی استان فعالیت دارند.
وی با توجه به موقعیت خاص مرزی استان، کنترل ورود و خروج دامها از طریق پستهای قرنطینهای در مبادی رسمی و پایشهای بهداشتی در مناطق مرزی انجام میشود.
سرگزی اظهار داشت: هرگونه تردد غیرمجاز دام تهدیدی جدی برای سلامت دام و انسان است و در این زمینه با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی، طرحهای مشترک پیشگیرانه و برخورد قانونی در حال اجراست.
وی گفت: کاهش منابع علوفهای، افت وزن و تضعیف سیستم ایمنی دام و بیماریهای ناشی از کمبودهای تغذیه ای از مهمترین چالشهای فعلی پیش رو است . در این شرایط، دامپزشکی با همکاری سایر دستگاهها در حال اجرای طرحهای حمایتی شامل واکسیناسیون رایگان، پایش و مراقبت و آموزشهای بهداشتی به دامداران است.
مدیرکل دامپزشکی استان با تأکید بر اهمیت سلامت مواد غذایی افزود: کارشناسان نظارت بهداشتی دامپزشکی بهصورت روزانه از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی، سردخانهها و کشتارگاههای دام و طیور بازدید میکنند. همچنین تمامی فرآوردههای مجاز دارای مهر و برچسب بهداشتی دامپزشکی هستند و مردم میتوانند با خرید از مراکز مجاز از سلامت محصول اطمینان حاصل کنند.
وی خاطرنشان کرد: گستردگی استان و پراکندگی جمعیت روستایی، نیازمند افزایش نیروهای تخصصی ، پشتیبانی ، امکانات لجستیکی و آزمایشگاهی است که تقویت منابع انسانی ، ناوگان خودرویی و اعتبارات عملیاتی از ضرورتهای اساسی دامپزشکی استان است.
