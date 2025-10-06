بهداشت و سلامت دام ها؛ اولویت کار دامپزشکان جنوب شرق ایران

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، فاطمه گلوی: استان مرزی سیستان و بلوچستان با اقلیم خاص خود و تنوع دام‌های مختلف از جمله گوسفند، بز، گاو و شتر و هم مرزی با دو کشور افغانستان و پاکستان، همواره در معرض خطرات بیماری های دامی و چالش‌های خاص این حوزه در صورت رعایت نکردن اصول بهداشتی قرار دارد که ضرورت توجه بیشتر و اهمیت کار دامپزشکان در این منطقه را دو چندان می کند.

از آنجا که بسیاری از مردم این منطقه به دامداری و کشاورزی وابسته‌اند، بیماری‌های دام‌ها می‌تواند اثرات مستقیم بر اقتصاد و امنیت غذایی منطقه داشته باشد؛ این بیماری ها همواره در کمین بوده و با کوچک ترین اشتباه و بی دقتی می تواند اثرات ناگواری را بر جای بگذارد.

دامپزشکی؛ سنگر سلامت دام و مردم با جلوگیری از سرایت بیش از ۱۰ بیماری مختلف

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: سیستان و بلوچستان به دلیل گستردگی جغرافیایی، شرایط اقلیمی متنوع و مجاورت با دو کشور افغانستان و پاکستان، از حساس‌ترین نقاط کشور در زمینه بهداشت دام محسوب می‌شود. فعالیت‌های دامپزشکی در این استان در حفظ سلامت دام، کنترل بیماری‌های فرامرزی و پایداری تولیدات دامی در کشور بسیار مهم است.

غلامرضا سرگزی افزود: در سال جاری با اجرای گسترده طرح‌های واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین علیه بیماری‌هایی نظیر تب برفکی، لمپی اسکین، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، آبله، بروسلوز و هاری میزان بروز بیماری‌های واگیر به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. همچنین تیم‌های پایش فعال بیماری‌های مشترک انسان و دام به‌صورت مستمر در سطح روستاها و واحدهای دامی استان فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: هرگونه تردد غیرمجاز دام تهدیدی جدی برای سلامت دام و انسان است و در این زمینه با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، طرح‌های مشترک پیشگیرانه و برخورد قانونی در حال اجراست.

تمامی فرآورده های مجاز باید دارای مهر دامپزشکی باشند

مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به تأثیر خشکسالی‌های متوالی گفت: کاهش منابع علوفه‌ای، افت وزن و تضعیف سیستم ایمنی دام و بیماریهای ناشی از کمبودهای تغذیه ای از مهم‌ترین چالش‌های فعلی پیش رو است . در این شرایط، دامپزشکی با همکاری سایر دستگاه‌ها در حال اجرای طرح‌های حمایتی شامل واکسیناسیون رایگان، پایش و مراقبت و آموزش‌های بهداشتی به دامداران است.

سرگزی خاطرنشان کرد: گستردگی استان و پراکندگی جمعیت روستایی، نیازمند افزایش نیروهای تخصصی، پشتیبانی، امکانات لجستیکی و آزمایشگاهی است که تقویت منابع انسانی، ناوگان خودرویی و اعتبارات عملیاتی از ضرورت‌های اساسی دامپزشکی استان است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر ۸ کشتارگاه صنعتی و ۴ کشتارگاه بهداشتی دام و دو کشتارگاه طیور تحت نظارت مستقیم دامپزشکی در استان وجود دارد و تمامی مراحل کشتار، از معاینه قبل از کشتار تا بررسی لاشه، زیر نظر ناظران بهداشتی انجام می‌شود.

سالیانه ۱۰ میلیون نوبت واکسیناسیون دام در سیستان و بلوچستان انجام می شود

معاونت سلامت اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: هر سال نزدیک به ۱۰ میلیون نوبت واکسیناسیون برای جمعیت دامی استان انجام می‌شود.

محمد کریم پورمند افزود: این اقدامات به صورت رایگان برای دام‌های سبک و سنگین در سطح استان صورت می‌گیرد.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین همکاران ما در بخش خصوصی در زمینه واکسیناسیون بیماری‌های استراتژیک با اداره کل دامپزشکی همکاری می‌کنند.

چهاردهم مهر ماه روز دعا برای سلامت دام ها در ایران باستان

دامپزشکی نقشی حیاتی در تأمین سلامت جامعه و امنیت غذایی ایفا می‌کند. فعالیت‌های گسترده این بخش شامل نظارت بر سلامت دام‌ها، پیشگیری از بیماری‌های مشترک میان دام و انسان، واکسیناسیون دام‌ها و نظارت بر فرآورده‌های خام دامی است که همگی به تأمین محصولات سالم و بهداشتی برای مصرف عمومی کمک می‌کنند.

در استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان که به دلیل موقعیت مرزی و اهمیت حمل و نقل دام از کشورهای همسایه، نظارت‌ها و اقدامات دامپزشکی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

دامپزشکی در تأمین سلامت دام‌ها و فرآورده‌های خام دامی نه تنها به حفظ سلامت جامعه کمک می‌کند، بلکه تضمین‌کننده امنیت غذایی و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز می‌باشد.