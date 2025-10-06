انتصابات جدید در سیستان و بلوچستان صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در احکام جداگانه از سوی منصور بیجار، خانم زهرا ابراهیمی به عنوان مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری، خانم ژیلا میرمرادزهی به عنوان مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، مختار محسن مبارکی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان میرجاوه، فرشاد فربد به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان تفتان و حمیدرضا اربابی به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی و برنامهریزی شهرستان زهک منصوب شدند.
