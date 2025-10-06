  1. استانها
انتصابات جدید در سیستان و بلوچستان صورت گرفت

زاهدان - طی احکام جداگانه از سوی استاندار سیستان و بلوچستان ۲ مدیرکل ستادی، ۲ سرپرست فرمانداری و یک معاون فرماندار منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در احکام جداگانه از سوی منصور بیجار، خانم زهرا ابراهیمی به عنوان مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری، خانم ژیلا میرمرادزهی به عنوان مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، مختار محسن مبارکی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان میرجاوه، فرشاد فربد به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان تفتان و حمیدرضا اربابی به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی و برنامه‌ریزی شهرستان زهک منصوب شدند.

