مذهبی: هفته فرهنگی تهران بستری برای بازآفرینی هویت فرهنگی پایتخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مذهبی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، با اشاره به برنامه‌ریزی سازمان زیباسازی برای برگزاری مجموعه‌ای از رویدادهای هنری و فرهنگی از ۱۴ تا ۲۰ مهرماه گفت: خانه‌موزه‌ها و عمارت‌های تاریخی کانون گفت‌وگوی میان هنر، تاریخ، معماری تهران، هستند که با حضور کنشگران فرهنگی و اجتماعی می توانند شهر فرهنگی و تاریخ تحول فرهنگی را بسازند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی با اشاره به محوریت خانه موزه های تهران در این برنامه‌ها افزود: جشنواره ‌نمایش های سنتی، نشست‌های تخصصی شهرسازی و معماری، اکران مستندهای موضوعی، نمایشگاه عکس و کارگاهها معماری، نمایشگاهی از اثار دیده نشده گنجینه موزه خوشنویسی از جمله برنامه‌هایی هستند که شهروندان را به تجربه‌ای ملموس از تهران فرهنگی دعوت می‌کنند.

همچنین به نمایش ظرفیت های فرهنگی و گردشگری تهران در قالب پویش تهران دوست داشتنی بر تابلوهای تبلیغاتی شهر و نگار گذر نادیده هایی از مناظر و اهالی خیابان ولی عصر(عج) را بخشی دیگراز برنامه های مردمی هفته فرهنگی تهران عنوان کرد.



وی با بیان اینکه هفته فرهنگی تهران نقطه آغاز جریانی تازه در توسعه فرهنگی پایتخت است، خاطرنشان کرد: در ماه‌های آینده نیز شهروندان شاهد برگزاری مجموعه‌ای از رویدادهای خاص خواهند بود.

مدیرعامل سازمان زیباسازی ادامه داد: در سازمان به‌دنبال ترسیم الگویی نو از «فرهنگ شهری و شهروندی» هستیم؛ الگویی که با احیای فضاهای عمومی و فعال‌سازی ظرفیت‌های فرهنگی و مشارکت شهروندان را در ساخت هویت شهری تقویت کند.

مذهبی با اشاره به اقدامات سازمان در بازآرایی چهره شهر گفت: در تلاشیم سیما و منظر شهری را با خلق نقاشی‌های دیواری و نصب مجسمه‌های الهام‌گرفته از فرهنگ ملی و ارزش‌های دینی احیا کنیم تا جلوه‌ای تازه از هویت ایرانی در کالبد شهر جاری شود.

وی همچنین به تدوین چارچوب راهبردی هفته فرهنگی تهران اشاره کرد و افزود: در این چارچوب، تهران به‌عنوان «نمایشگاه زنده فرهنگ و تمدن ایران» تعریف شده و ماموریت اصلی آن، تقویت حس تعلق و مشارکت شهروندی، معرفی چهره چندبعدی شهر و گفت‌وگو درباره فرصت‌ها و چالش‌های فرهنگی است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی با تاکید بر نقش ارتباطات فرهنگی و اجتماعی در تحقق این اهداف گفت: ما می‌خواهیم هر شهروند خود را بازیگر و سازنده فرهنگ شهری بداند. در همین راستا، به‌زودی «باشگاه شهروند فرهنگی» راه‌اندازی می‌شود تا زمینه مشارکت هنرمندان، کنشگران و شهروندان در برنامه‌های فرهنگی شهر تسهیل گردد.

مذهبی در پایان با اشاره به اجرای طرح مرمت مجسمه‌های شاخص و اکران‌های فرهنگی در بیش از ۱۰۰ سازه شهری گفت: این اقدامات بخشی از چشم‌اندازی است که در آن تهران به شهری فرهنگی، زیبا و مشارکت‌محور بدل می‌شود.