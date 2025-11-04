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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

«زانو زنندگان برابر ایران» رونمایی می‌شود؛ نمادی از اقتدار و همبستگی

«زانو زنندگان برابر ایران» رونمایی می‌شود؛ نمادی از اقتدار و همبستگی

سازمان زیباسازی شهر تهران روز جمعه ۱۶ آبان در مراسمی از مجسمه «زانو زنندگان برابر ایران» در میدان انقلاب رونمایی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی مجسمه «زانو زنندگان برابر ایران» همزمان با اختتامیه پویش فرهنگی «مقابل ایران دوباره زانو می‌زنید» برگزار می‌شود و پیام اقتدار، همبستگی و هویت تاریخی ملت ایران را به شهروندان منتقل می‌کند.

مهدی مذهبی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در توضیح این مراسم گفت: مجسمه «زانو زنندگان برابر ایران» بازتابی از ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر بیگانگان است و یادآور لحظاتی است که دشمنان سرزمین ما در برابر اراده مردم ایران به زانو درآمدند.

وی افزود: همچنین در این مراسم، اختتامیه این پویش با حضور گسترده مردم از اقشار مختلف و مسئولان برگزار خواهد شد و فرصتی برای تقویت همبستگی اجتماعی و آشنایی بیشتر با فرهنگ و هویت ایرانی فراهم می‌آورد.

مذهبی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: این پویش و رونمایی در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری انجام شده که فرمودند ملت ایران بر تمام مشکلات فائق می‌آید و می‌تواند همه‌ دشمنان خود را به زانو در بیاورد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی تهران همچنین خبر داد که در این مراسم نورافشانی باشکوه، اجرای زنده موسیقی و برنامه‌های هنری توسط خوانندگان و هنرمندان مطرح کشور اجرا خواهد شد تا حضار تجربه‌ای ملموس و خاطره‌انگیز از تاریخ، فرهنگ و هنر ایران داشته باشند.

مذهبی تاکید کرد: پویش «مقابل ایران دوباره زانو می‌زنید» پیام ملی و غرور ایرانی را در فضای شهری برجسته می‌کند و این رویداد نمادی از اقتدار و همبستگی ملت ایران است.

این مراسم روز جمعه از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در میدان انقلاب برگزار می‌شود و با حضور مردم و مسئولان، جلوه‌ای از انسجام اجتماعی و هویت فرهنگی کشور را به نمایش خواهد گذاشت.

کد مطلب 6644917
آزاده فضلی

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