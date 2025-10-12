  1. جامعه
  2. شهری
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۶

آغاز مرحله دوم برنامه‌های «هفته تهران دوست‌داشتنی»

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران گفت:با استقبال شهروندان از برنامه‌های فرهنگی و هنری «هفته تهران دوست‌داشتنی» در مناطق مختلف، مرحله دوم این رویداد از امروز در ۲۲ نقطه جدید شهر تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی زیبایی‌نژاد مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به استقبال پرشور شهروندان از ویژه‌برنامه‌های هفته تهران گفت: این رویداد فرهنگی که از ۱۴ مهرماه در نقاط مختلفی از سطح پایتخت آغاز شده بود، اکنون با تغییر محل برگزاری و استقرار برنامه‌ها در ۲۰ نقطه جدید در تمام مناطق تا ۲۳ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این هفته، نمایش هویت اصیل، فرهنگ ایرانی اسلامی و چهره مردمی تهران است، اظهار کرد: مرحله دوم این برنامه‌ها نیز همچون مرحله نخست شامل اجرای سرود «تهران»، موسیقی اقوام ایرانی، تئاتر خیابانی، استندآپ کمدی، نمایش‌های عروسکی، مسابقات نوجوانان، نورافشانی و ایستگاه‌های پذیرایی خواهد بود.

زیبایی‌نژاد افزود: همه مناطق شهر تهران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب میزبان گروه‌های هنری و فرهنگی خواهند بود تا شهروندان در هر نقطه بتوانند در فضای پرنشاط، شاد و فرهنگی «هفته تهران دوست‌داشتنی» حضور یابند.

وی در پایان تصریح کرد: استقبال مردم از مرحله نخست، نشان داد که رویدادهای فرهنگی شهری می‌توانند نقش مؤثری در ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی شهروندان داشته باشند و تلاش ما این است که تا پایان این هفته، حال و هوای تهران سرشار از شور، همدلی و افتخار به هویت این شهر باشد.

