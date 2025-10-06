کنتورهای هوشمند افزایش می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی ،مدیرعامل شرکت توانیر از آغاز اجرای طرح ملی جهش در هوشمندسازی لوازم اندازه‌گیری در صنعت برق کشور خبر داد و گفت: این طرح در اجرای سیاست‌های وزارت نیرو برای گذر موفق از اوج بار سال ۱۴۰۵، با اولویت نصب کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف خانگی و تجاری، تکمیل هوشمندسازی مشترکان کشاورزی و صنعتی و کنترل‌پذیرسازی پست‌های عمومی به شمار می‌رود.

رجبی مشهدی با اشاره به اهداف اولیه این طرح گفت: تا اوج بار سال آینده کنتورهای هوشمند به بیش از ۱۰ میلیون هدف‌گذاری شده و با توجه به شرایط اجرایی و عملکرد شرکت‌های توزیع، امکان افزایش این رقم نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: شرکت توانیر تأمین کنتورهای مورد نیاز را به عنوان پشتیبان ملی پیگیری می‌کند، اما شرکت‌های توزیع موظفند بر اساس اهداف سالانه ابلاغ‌شده، قرارداد خرید مستقل نیز داشته باشند. وی در عین حال از شرکت‌های توزیع خواست تا اطلاعات مربوط به میزان کنتورهای باقیمانده از قراردادها و موجودی انبارها را ارسال کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر همچنین با اشاره به لزوم بازنگری در ساختار اجرایی شرکت‌های توزیع افزود: در ابتدای سال جاری بیش از هزار و ۵۰ گروه عملیاتی در سطح کشور ساماندهی شده بود، اما با توجه به حجم هدف‌گذاری‌شده، لازم است تعداد این گروه‌ها افزایش یابد و اطلاعات جدید نیز تا پایان هفته جاری اعلام شود.

مصطفی رجبی مشهدی همچنین بر اهمیت انتصاب یکی از معاونان توانمند شرکت‌های توزیع به عنوان مجری طرح تأکید کرد و گفت: مدیران عامل شرکت‌های توزیع باید ضمن تشکیل جلسه فوری در سطح شرکت، نسبت به سازماندهی نیروها، جمع‌بندی نظرات و ارسال پیشنهادهای اجرایی خود اقدام کنند.

وی در پایان تاکید کرد: منابع مالی و ارزی این طرح در اولویت نخست پرداخت‌های شرکت توانیر قرار دارد و تمامی شرکت‌های توزیع موظف‌اند اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند.