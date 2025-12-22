یک انتصاب جدید در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علیآبادی طی حکمی محمد ادیب سیرت را به عنوان سرپرست حوزه وزارتی وزارت نیرو منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:
«جناب آقای محمد ادیب سیرت؛
با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست حوزه وزارتی منصوب میشوید.
انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، ایجاد هماهنگی مؤثر میان واحدهای ستادی، شرکتهای مادر تخصصی و زیرمجموعه، پیگیری دقیق امور محوله و همچنین تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط، نسبت به پیشبرد اهداف، سیاستها و برنامههای ابلاغی دولت چهاردهم و وزارت نیرو اهتمام ویژه به عمل آورید.
توفیق جناب عالی را در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، انجام شایسته وظایف محوله و خدمت رسانی به مردم شریف ایران را از درگاه خداوند منان خواستارم.»
