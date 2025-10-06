  1. هنر
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

محمد معتمدی به پروژه «خنیاشهر» پیوست

محمد معتمدی به پروژه «خنیاشهر» پیوست

امیرحسین سمیعی مدیر پروژه موسیقایی «خنیاشهر» از پیوستنِ محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی به این رویداد هنری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد معتمدی که از خوانندگان شناخته شده موسیقی ایران است و در دنیای موسیقی هم نام و نشانی برای خود دارد،‌ در «خنیاشهر» حضور پیدا می‌کند.

محمد معتمدی به دلیل تجربیات متعددی که در حوزه موسیقی مقامی داشته، در بخش مربوط به موسیقی خراسان، همراه خنیاشهر است.

«خنیاشهر» تلاش می‌کند تا موسیقی نواحی مختلف ایران را در کنار موسیقی امروز قرار دهد. در این مسیر، نغمه‌های موسیقی نواحی با تنظیمی به روز و با صدای خوانندگانی توانمند به گوش مخاطبان می‌رسد.

در «خنیاشهر»، خوانندگان بسیاری حضور خواهند داشت که هر کدام از چهره‌های شناخته شده موسیقی ایران خواهند بود. در کنار خوانندگان شناخته شده، متین مرعشی به عنوان استعدادی نوظهور، خواننده اصلیِ «خنیاشهر» است.

«خنیاشهر» اتفاقی هنری و کاملا مستقل است که به زودی تولیدات خود را به گوش مخاطبان خواهد رساند.

علیرضا سعیدی

