جزییات یک پروژه متفاوت با محوریت موسیقی نواحی؛ «خنیاشهر» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر ،«خنیاشهر» نام رویدادی هنری است که با مدیریت امیرحسین سمیعی آهنگساز و خواننده شکل گرفته و به زودی کار خود را آغاز می‌کند.

در توضیحات تکمیلی رویداد «خنیاشهر» آمده است:

خنیاشهر تلاش می‌کند تا موسیقی نواحی مختلف ایران را در کنار موسیقی امروز قرار دهد. در این مسیر، نغمه‌های موسیقی نواحی با تنظیمی به روز و با صدای خوانندگانی توانمند به گوش مخاطبان می‌رسد.

در واقع در این رویداد، ترکیب آواز ایرانی معاصر و موسیقی نواحی مختلف ایران را به گوش مخاطب خواهد رساند.

در خنیاشهر، خوانندگان بسیاری حضور خواهند داشت که هر کدام از چهره‌های شناخته شده موسیقی ایران خواهند بود. در کنار این خوانندگان شناخته شده، استعدادی فوق العاده به موسیقی ایران معرفی خواهد شد.

آهنگساز و تنظیم کننده آثارِ تولید شده در خنیاشهر، امیرحسین سمیعی است.

سمیعی درباره خنیاشهر می‌گوید: مدت‌ها بود که خلاء حضور موسیقی نواحی مختلف ایران در قالبی تازه را احساس می‌کردم. موسیقی نواحی ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد که باید در ظرفی تازه و با شکل و شمایلی به روز، به گوش مخاطب برسد.

خنیاشهر رویدادی کاملا مستقل است که به زودی فعالیت خود را در عرصه موسیقی آغاز خواهد کرد.