خواننده اصلی رویداد «خنیاشهر» معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، امیرحسین سمیعی که مدیر «خنیاشهر» است، متین مرعشی هنرمند جوان و توانمند موسیقی ایرانی را به عنوان خواننده اصلی این اتفاقِ هنری معرفی کرد.

در توضیح پروژه «خنیاشهر» به مدیریت هنری و آهنگساز امیرحسین سمیعی آمده است:

«خنیاشهر» تلاش می‌کند تا موسیقی نواحی مختلف ایران را در کنار موسیقی امروز قرار دهد. در این مسیر، نغمه‌های موسیقی نواحی با تنظیمی به روز و با صدای خوانندگانی توانمند به گوش مخاطبان می‌رسد.

در «خنیاشهر»، خوانندگان بسیاری حضور خواهند داشت که هر کدام از چهره‌های شناخته شده موسیقی ایران خواهند بود. در کنار خوانندگان شناخته شده، متین مرعشی به عنوان استعدادی نوظهور، خواننده اصلیِ «خنیاشهر» خواهد بود.

«خنیاشهر» اتفاقی هنری و کاملا مستقل است که به زودی تولیدات خود را به گوش مخاطبان خواهد رساند.