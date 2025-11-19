  1. هنر
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

پرواز همای به «خنیاشهر» رسید؛ هم‌صدایی با یک آهنگ

پرواز همای خواننده موسیقی ایرانی در ادامه فعالیت های موسیقایی خود به پروژه «خنیاشهر» با مدیریت هنری و طراحی امیرحسین سمیعی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در تازه‌ترین پروژه «خنیاشهر» پرواز همای خواننده موسیقی ایرانی با همراهی متین مرعشی از خوانندگان جدید این پروژه تک آهنگ «هوای روزگار» را منتشر می کند.

پیش از این نیز محمد معتمدی از دیگر خوانندگان موسیقی ایران در قالب اثری جداگانه به پروژه موسیقایی «خنیاشهر» پیوسته بود.

پروژه «خنیاشهر» با مدیریت هنری و طراحی امیرحسین سمیعی تلاش می‌کند تا موسیقی نواحی مختلف ایران را در کنار موسیقی امروز قرار دهد.

در «خنیاشهر»، خوانندگان بسیاری حضور دارند که هر کدام از چهره‌های شناخته شده موسیقی ایران هستند. در کنار خوانندگان شناخته شده، متین مرعشی به عنوان استعدادی نوظهور خواننده اصلی «خنیاشهر» است.

علیرضا سعیدی

