حجت‌الله علی عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی جوی پایدار تا پایان هفته در سطح استان حاکم است و آسمان به صورت صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد خواهد بود.

وی اضافه کرد: در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان شرایط غبارآلودگی در نیمه اول روز وجود دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه کاهش دارد، گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) بین ۳۰ و ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

علی عسگریان افزود: امروز کاشان با بیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.