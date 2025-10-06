کاهش محسوس دمای هوا از پنجشنبه در کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین دادهها و نقشههای پیشیابی، در ادامه استقرار شرایط پایدار بر جو منطقه، هوای استان کرمانشاه همچنان تا روز چهارشنبه صاف و در بعضی ساعات همراه با وزش باد ملایم پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط در ساعاتی از اواخر وقت امروز تا صبح سهشنبه، بهویژه در نواحی مرزی استان، ممکن است با غبار رقیق همراه گردد. در این بازه زمانی، پدیده قابل توجه دیگری پیشبینی نمیشود و هوا در اغلب نقاط استان آرام خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: از روز پنجشنبه با عبور یک موج ناپایدار از جو منطقه، شاهد افزایش نسبی سرعت باد و در برخی مناطق بهویژه در نیمه شرقی استان، وقوع گرد و خاک محلی خواهیم بود. این شرایط بتدریج زمینه نفوذ غبار نسبتاً رقیق به جو نواحی مرزی استان را فراهم میکند.
زورآوند خاطرنشان کرد: طبق تحلیل دادههای پیشیابی، از روز سهشنبه تا شنبه هفته آینده متوسط دمای هوا در نقاط مختلف استان روندی کاهشی خواهد داشت. این کاهش دما در روزهای جمعه و شنبه محسوستر است و انتظار میرود هوای خنکتری در سطح استان حاکم شود.
