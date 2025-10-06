  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

کاهش محسوس دمای هوا از پنجشنبه در کرمانشاه

کاهش محسوس دمای هوا از پنجشنبه در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: جو استان تا روز چهارشنبه پایدار است اما از پنجشنبه با عبور موج ناپایدار، وزش باد، غبار و کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی، در ادامه استقرار شرایط پایدار بر جو منطقه، هوای استان کرمانشاه همچنان تا روز چهارشنبه صاف و در بعضی ساعات همراه با وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط در ساعاتی از اواخر وقت امروز تا صبح سه‌شنبه، به‌ویژه در نواحی مرزی استان، ممکن است با غبار رقیق همراه گردد. در این بازه زمانی، پدیده قابل توجه دیگری پیش‌بینی نمی‌شود و هوا در اغلب نقاط استان آرام خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: از روز پنجشنبه با عبور یک موج ناپایدار از جو منطقه، شاهد افزایش نسبی سرعت باد و در برخی مناطق به‌ویژه در نیمه شرقی استان، وقوع گرد و خاک محلی خواهیم بود. این شرایط بتدریج زمینه نفوذ غبار نسبتاً رقیق به جو نواحی مرزی استان را فراهم می‌کند.

زورآوند خاطرنشان کرد: طبق تحلیل داده‌های پیش‌یابی، از روز سه‌شنبه تا شنبه هفته آینده متوسط دمای هوا در نقاط مختلف استان روندی کاهشی خواهد داشت. این کاهش دما در روزهای جمعه و شنبه محسوس‌تر است و انتظار می‌رود هوای خنک‌تری در سطح استان حاکم شود.

کد خبر 6613505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها