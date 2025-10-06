به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی ظهر دوشنبه در مجمع سالیانه هیئت بوکس استان ضمن اشاره به سنگینی مسئولیت فدراسیون بوکس، از عملکرد این هیئت که با پشتوانه خوب و تعدادی مربی با تجربه در حال فعالیت است، ابراز خرسندی کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: عدم حضور برخی اعضا در این مجمع برای ما غیرقابل قبول است و این به معنای بی‌توجهی به مسائل و اهمیت استان است.

خاکی همچنین با انتقاد از کمبود نظارت در فدراسیون‌ها، افزود: باید از اجحاف در حق ورزشکاران، مربیان و داوران جلوگیری کرد و حقوق آنها پایمال نشود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در بخشی دیگر از سخنان خود به مشکلات و کمبود امکانات در بیش از ۲۰ رشته ورزشی استان اشاره کرد و گفت: در ده شهرستان استان ظرفیت برگزاری مسابقات استانی و اردوها وجود دارد و مرکز استان هم نیازمند تقویت وضعیت سالن‌ها است.

وی همچنین از برگزاری مسابقات ورزشی در سالن‌های نامناسب در سال گذشته انتقاد کرد و تصریح کرد: امیدواریم در سال جاری شاهد بهبود شرایط برگزاری مسابقات باشیم.

خاکی با تأکید بر لزوم همکاری روسای ادارات در تأمین امکانات برای هیئت‌ها، از آنها خواست تا از ظرفیت‌های درآمدزایی استفاده کنند و اعلام کرد که اداره کل ورزش و جوانان و ادارات شهرستانی آماده پاسخگویی به نیازهای مالی هیئت‌ها هستند.

وی همچنین از نظم و انضباط خوب هیئت بوکس کردستان قدردانی کرد و بیان داشت: امیدواریم سایر رشته‌ها نیز چنین مدیریتی را در پیش بگیرند تا قهرمانی‌ها و موفقیت‌های تیم‌ها حفظ شود.