به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خاکی بعدازظهر یکشنبه در مجمع سالانه هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان کردستان که ظهر یکشنبه در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان کردستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت برگزاری چنین مجامعی برای ارائه گزارش عملکرد اظهار کرد: هیئت‌های ورزشی استان باید به‌طور مستمر برای ارتقای سطح کیفی ورزش و سازماندهی فعالیت‌های خود تلاش کنند.

خاکی خود به مشکلات موجود در ساختار برخی هیئت‌های ورزشی اشاره کرد و گفت: مسائل مالی و کمبود منابع از چالش‌های اساسی است که باید برای رفع آن برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد و در کنار این مسائل، مشکلات نگهداری و مدیریت سالن‌های ورزشی نیز به دلیل فرسودگی برخی از امکانات، نیاز به توجه ویژه دارد.

وی افزود: هرچند در تلاش برای حل این مشکلات هستیم، اما لازم است همه اعضای هیئت‌ها، مربیان و داوران در راستای رفع این معضلات همکاری و همفکری بیشتری داشته باشند.

توجه به آموزش و استعدادیابی ورزشکاران

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در ادامه به اهمیت آموزش و استعدادیابی در ورزش اشاره کرد و گفت: مربیان در هر رشته‌ای از اهمیت بالایی برخوردارند و ما باید بیشتر از پیش در جهت تقویت آنها گام برداریم و در این راستا، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های تخصصی برای مربیان و داوران از جمله برنامه‌های اصلی ما در سال‌های آینده خواهد بود.

وی تأکید کرد: بدون آموزش صحیح، هیچ‌گونه پیشرفت قابل‌توجهی در حوزه ورزش و به ویژه در رشته‌هایی چون شنا و واترپلو نخواهیم داشت و به همین دلیل برنامه‌ریزی برای برگزاری کلاس‌های آموزشی و بهبود مهارت‌های فنی مربیان به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

خاکی همچنین از تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای ارتقای سطح ورزش در استان تقدیر کرد و گفت: همکاری و تعامل بین دستگاه‌های مختلف، به ویژه شهرداری‌ها و ادارات مربوطه در تسهیل فرآیندهای اجرایی بسیار حائز اهمیت است و برای موفقیت در برنامه‌های ورزشی، به ویژه در سطح شهرستان‌ها، نیازمند هم‌افزایی بیشتر هستیم.

وی به آینده هیئت‌های ورزشی استان اشاره کرد و گفت: امیدواریم در آینده نزدیک با کمک همه نهادها و مسئولان مرتبط، بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کرده و در راستای توسعه ورزش استان گام‌های مؤثرتری برداریم.

وی عنوان کرد: برگزاری مسابقات کشوری و بین‌المللی در کردستان و حضور بیشتر تیم‌ها و ورزشکاران در رقابت‌های بزرگ، از برنامه‌های آینده ماست.