اصفهان میزبان قهرمانان بوکس نیروی زمینی ارتش شد

به گزارش خبرنگار مهر،چهارمین دوره مسابقات بوکس قهرمانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به میزبانی پایگاه چهارم هوانیروز ارتش در اصفهان برگزار شد.

این مسابقات با عنوان یادواره شهید سرتیپ خلبان مسعود خاجوی و با شرکت ۳۳۰ ورزشکار در قالب ۷۰ تیم از یگانهای نیروی زمینی ارتش از سراسر کشور در ورزشگاه خیبر اصفهان برگزار شد به مدت ۳ روز ادامه داشت.

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش در آیین اختتامیه این مسابقات اظهار کرد: اهتمام نیروی زمینی ارتش بر این است که همزمان با گسترش فرهنگ ورزش‌های همگانی در بین خانواده‌ها و کارکنان این نیرو از ورزشهای تخصصی نیز حمایت قاطع به عمل آورد.

وی گفت: ورزش‌های بوکس و پنجگانه نظامی از پر طرفدار ترین ورزشهای رایج در نیروی زمینی ارتش است. به همین دلیل، این مسابقات در دو بخش کارکنان پایور و کارکنان وظیفه به میزبانی پایگاه چهارم هوانیروز ارتش برگزار شد تا گام مهمی در توسعه ورزشهای تخصصی برداشته شود.

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان، سطح این مسابقات را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: برگزیدگان این مسابقات به عنوان منتخبین نیروی زمینی ارتش در رقابتهای نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران شرکت خواهند کرد.

در پایان این مسابقات به قهرمانان و برگزیدگان این رقابت‌ها، لوح و جایزه اهدا شد.

پیشکسوتان ارتشی ورزش بوکس نیز در اختتامیه این مسابقات در پایگاه چهارم هوانیروز حضور یافتند و توسط فرمانده این پایگاه،تکریم و تقدیر شدند.