۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

سفر «باراک» و فرمانده سنتکام به شمال شرق سوریه و «مذاکره مهم با قسد»

سفر «باراک» و فرمانده سنتکام به شمال شرق سوریه و «مذاکره مهم با قسد»

فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و فرمانده سنتکام ضمن سفر به شمال شرق سوریه، با «مظلوم عبدی» فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) دیدار و رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه اعلام کرد که با همراهی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) برای گفتگو با نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) به شمال شرقی سوریه سفر کرده است.

بر اسای این گزارش، «تام باراک» تأکید کرد که در سفر به شمال شرق سوریه، مذاکرات مهمی را با مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه انجام داده است.

این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد: پیشروی به سوی محقق کردن چشم‌انداز ترامپ مبنی بر فرصت دادن به سوریه و توانمندسازی سوری‌ها برای اتحاد جهت دستیابی به صلح، در حال انجام است.

ادعای فرستاده آمریکا در سوریه در حالی است که تجاوزگری رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه همچنان ادامه دارد و رژیم جولانی و واشنگتن هیچ گونه اقدام ملموسی برای مقابله با آن انجام نمی دهند.

کد خبر 6613807

