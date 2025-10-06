  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

نماینده لبنانی:مقاومت باقی می‌ماند؛ دولت به فکر مبارزه با اسرائیل باشد

نماینده لبنانی:مقاومت باقی می‌ماند؛ دولت به فکر مبارزه با اسرائیل باشد

نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد که دولت این کشور به جای بررسی موضوع خلع سلاح مقاومت باید چگونگی مبارزه با دشمن صهیونیستی را بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حسن فضل الله نماینده پارلمان لبنان تاکید کرد: نماینده آمریکا به لبنان آمد تا بگوید هدف از تقویت ارتش این کشور مقابله با گروهی از شهروندان لبنانی است. دولت به جای بررسی انحصار سلاح باید نحوه مبارزه با تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان و حمایت از شهروندان این کشور و مسلح کردن ارتش در برابر دشمن را بررسی می کرد.

وی اضافه کرد: مقاومت اهمیتی به بند انحصار سلاح نمی دهد چرا که این مسأله و انحلال نیروهای شبه نظامی ۳۵ سال قبل حل شده است. مقاومت باقی ماند چرا که در راستای اصل آزاد سازی سرزمین از دست اشغالگران بر اساس توافق طائف و مصوبات دولت های گذشته از سال ۱۹۹۰ تاکنون عمل می کند.

فضل الله تصریح کرد: مقاومت باقی خواهد ماند و هرگز کسی نمی تواند جایگاه آن را خدشه دار کرده و سلاحش را هدف قرار دهد.

کد خبر 6613406

