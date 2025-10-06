تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی سلسله حملاتی را به ارتفاعات شهرک «زغرین» در منطقه «جرود هرمل» در شرق لبنان انجام دادند.

بر اساس گزارش منابع محلی، در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به «دره بقاع» هم حومه شهرک «حربتا» و اطراف شهرک «شعث» هدف قرار گرفت.

خبرنگار شبکه الجزیره هم اعلام کرد که رژیم اشغالگر ارتفاعات اطراف شهر الهرمل را در منطقه بقاع در شرق لبنان سه بار هدف حمله هوایی قرار داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که اردوگاه های آموزشی و انبارهای سلاح و مهمات یگان «رضوان» حزب الله را در منطقه البقاع هدف حملات هوایی قرار داده است.

همچنین منابع لبنانی امروز اعلام کردند که یک خودرو در جاده زبدین در منطقه نبطیه در جنوب لبنان از سوی پهپاد اسرائیلی هدف قرار گرفته است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در جریان حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در جاده زبدین در نبطیه لبنان دو نفر شهید و یک نفر از شهروندان لبنانی زخمی شده اند.