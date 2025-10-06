  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

تشدید تنش‌های نظامی بین رژیم جولانی و نیروهای «قسد»

تشدید تنش‌های نظامی بین رژیم جولانی و نیروهای «قسد»

منابع محلی سوریه از تشدید تنش‌های نظامی بین رژیم جولانی و نیروهای قسد در حلب خبر داده و اعلام کردند که نیروهای امنیتی رژیم دمشق ورودی‌های دو محله این شهر را بستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی در سوریه اعلام کردند که نیروهای امنیت عمومی وابسته به رژیم الجولانی تمام ورودی‌های محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در حلب را که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) هستند، بستند.

به گفته منابع مذکور، نیروهای امنیت عمومی رژیم الجولانی به ساکنان محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه اطلاع دادند که هر کسی که این دو محله را ترک کند، نمی‌تواند به آن بازگردد.

این تشدید تنش میدانی بین رژیم الجولانی و نیروهای قسد در حالی است که در عرصه سیاسی هم اختلافات دو طرف افزایش یافته و شورای سوریه دموکراتیک(مسد) به شدت از انتخابات نمایشی الجولانی انتقاد کرد.

در بیانیه (مسد) تأکید شده است که این انتخابات نمایشی به جای اینکه گامی به سمت وحدت ملی و آشتی فراگیر باشد، به تعمیق شکاف در داخل جامعه سوریه دامن می زند.

کد خبر 6613948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها