به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی در سوریه اعلام کردند که نیروهای امنیت عمومی وابسته به رژیم الجولانی تمام ورودیهای محلههای شیخ مقصود و اشرفیه در حلب را که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) هستند، بستند.
به گفته منابع مذکور، نیروهای امنیت عمومی رژیم الجولانی به ساکنان محلههای شیخ مقصود و اشرفیه اطلاع دادند که هر کسی که این دو محله را ترک کند، نمیتواند به آن بازگردد.
این تشدید تنش میدانی بین رژیم الجولانی و نیروهای قسد در حالی است که در عرصه سیاسی هم اختلافات دو طرف افزایش یافته و شورای سوریه دموکراتیک(مسد) به شدت از انتخابات نمایشی الجولانی انتقاد کرد.
در بیانیه (مسد) تأکید شده است که این انتخابات نمایشی به جای اینکه گامی به سمت وحدت ملی و آشتی فراگیر باشد، به تعمیق شکاف در داخل جامعه سوریه دامن می زند.
