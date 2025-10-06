  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۰:۲۹

فرمانده نظامی سابق صهیونیست: نتانیاهو جز زبان زور، زبان دیگری نمی‌فهمد

فرمانده نظامی سابق صهیونیست: نتانیاهو جز زبان زور، زبان دیگری نمی‌فهمد

یک مقام ارشد نظامی پیشین ارتش رژیم اسرائیل اعتراف کرد که نخست وزیر این رژیم جز زبان زور و تهدید، زبان دیگری را نمی‌فهمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «عامی ایالون» رئیس پیشین نیروی دریایی رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از ماه‌ها این واقعیت را فهمیده که تنها زبان قابل فهم برای بنیامین نتانیاهو، زبان فشار [تهدید و زور] است.

ایالون که از چهره‌های نظامی با سابقه در ارتش رژیم اسرائیل به شمار می‌رود، همچنین گفت پایان مناقشه تنها از مسیر راه‌حل (موسوم به) دو دولت ممکن است.

وی تأکید کرد ترامپ ماه‌ها زمان صرف کرد تا دریابد فشار، تنها زبانی است که نتانیاهو آن را می‌فهمد.

ایالون در پایان تأکید کرد: افسران ارتش [رژیم اسرائیل] به‌خوبی محدودیت‌های قدرت نظامی را می‌دانند و به همین دلیل ارزش طرح ترامپ را درک می‌کنند و هرگز حاضر نیستند آن را قربانی کنند.

کد خبر 6614048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها