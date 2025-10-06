به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «عامی ایالون» رئیس پیشین نیروی دریایی رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از ماه‌ها این واقعیت را فهمیده که تنها زبان قابل فهم برای بنیامین نتانیاهو، زبان فشار [تهدید و زور] است.

ایالون که از چهره‌های نظامی با سابقه در ارتش رژیم اسرائیل به شمار می‌رود، همچنین گفت پایان مناقشه تنها از مسیر راه‌حل (موسوم به) دو دولت ممکن است.

وی تأکید کرد ترامپ ماه‌ها زمان صرف کرد تا دریابد فشار، تنها زبانی است که نتانیاهو آن را می‌فهمد.

ایالون در پایان تأکید کرد: افسران ارتش [رژیم اسرائیل] به‌خوبی محدودیت‌های قدرت نظامی را می‌دانند و به همین دلیل ارزش طرح ترامپ را درک می‌کنند و هرگز حاضر نیستند آن را قربانی کنند.