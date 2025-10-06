تشییع پیکر شهدای خدمت پرواز امدادی در سازمان امداد و نجات هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان امدادونجات، مراسم تشییع پیکر شهدای خدمت پرواز امدادی جمعیت هلال‌احمر، خلبان محسن مهراب‌زاده و مهندس سیدحسن میرقاضی، صبح فردا سه شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، ساعت ۰۸:۳۰ در محل سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر باحضور جمعی از مسئولان، کارکنان ستادی،امدادگران و خانواده‌های معظم شهدا برگزار می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه پس از برگزاری مراسم تشییع، پیکر این شهدای خدمت با همراهی مدیران ارشد جمعیت هلال‌احمر به سمت قطعه ۱۹ بهشت زهرا سلام علیها انتقال یافته و به خاک سپرده خواهد شد.