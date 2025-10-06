  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

کرملین: پوتین و نتانیاهو درباره ایران رایزنی کردند

کرملین اعلام کرد: رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص راه‌ حلی از طریق مذاکره برای برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پوتین و نتانیاهو (رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر رژیم صهیونیستی) طی یک تماس تلفنی درباره تحولات خاورمیانه (غرب آسیا)، از جمله طرح ترامپ برای آتش‌ بس در غزه، گفتگو کردند.

کرملین در این خصوص ادامه داد: پوتین در تماس تلفنی با نتانیاهو، حمایت تزلزل‌ ناپذیر مسکو از حل و فصل جامع مسئله فلسطین بر اساس قوانین بین‌ المللی را تأیید کرد. پوتین و نتانیاهو نسبت به افزایش ثبات در سوریه و یافتن راه‌حلی از طریق مذاکره برای برنامه هسته‌ای ایران نیز ابراز علاقه کردند.

