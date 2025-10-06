کرملین: پوتین و نتانیاهو درباره ایران رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: پوتین و نتانیاهو (رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر رژیم صهیونیستی) طی یک تماس تلفنی درباره تحولات خاورمیانه (غرب آسیا)، از جمله طرح ترامپ برای آتش‌ بس در غزه، گفتگو کردند.

کرملین در این خصوص ادامه داد: پوتین در تماس تلفنی با نتانیاهو، حمایت تزلزل‌ ناپذیر مسکو از حل و فصل جامع مسئله فلسطین بر اساس قوانین بین‌ المللی را تأیید کرد. پوتین و نتانیاهو نسبت به افزایش ثبات در سوریه و یافتن راه‌حلی از طریق مذاکره برای برنامه هسته‌ای ایران نیز ابراز علاقه کردند.