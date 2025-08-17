تاثیر دیدار پوتین-ترامپ روی مذاکرات ایران-آمریکا ازنگاه کارشناس لبنانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، احمد الحاج علی، کارشناس لبنانی در امور روسیه می‌گوید که نتیجه دیدار و مذاکرات ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا، نه تنها روی حل و فصل بحران اوکراین بلکه روی معادلات جنگ در سایر مناطق شامل خاورمیانه تأثیرگذار خواهد بود.

وی به اسپوتنیک گفت: توافقات حاصل‌شده، در نهایت احتمالاً در سایر مناطق بحران شامل خاورمیانه انعکاس خواهد یافت هرچند ممکن است که این بازتاب نه فوری بلکه تدریجی باشد.

این کارشناس لبنانی اضافه کرد: پیوند نزدیک‌تر مسکو و واشنگتن احتمالاً روی از سر گیری مذاکرات بین ایران و آمریکا تأثیر مثبتی خواهد داشت. هرگونه موفقیت دیپلماتیک یا سیاسی روسیه، از فشار روی این کشور می‌کاهد و این کشور را قادر می‌سازد تا نفوذ خود در خاورمیانه و سایر مناطق حائز اهمیت را تقویت کند.

به باور وی، «این موضوع فضا را برای ایجاد ثباتی خاص در موازنه قدرت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی باز خواهد کرد.»

وی افزود: در عین حال، اختلافات بنیادی بین روسیه و آمریکا همچنان پابرجا و نیازمند روابط حسنه بیشتری است. این دیدار از بسیاری جهات به شکسته شدن کوه یخ در روابط تخریب‌شده روسیه و آمریکا کمک کرد؛ روابطی که به سطح جنگ سرد تنزل یافته بود. این دیدار نشان‌دهنده تمایل هر دو رهبر برای دنبال کردن منافع مشترک بود.

پوتین و ترامپ روز جمعه در پایگاه نظامی آمریکا واقع در انکوریج آلاسکا دیدار کردند. این ملاقات و مذاکرات دو ساعت و ۴۵ دقیقه به طول انجامید. علاوه بر رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا، سرگئی لاوروف وزیر خارجه مسکو و یوری اوشاکوف مشاور کرملین از طرف روسیه و مارکو روبیو وزیر خارجه و استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ از طرف آمریکا در این نشست حضور داشتند.