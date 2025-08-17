  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

تاثیر دیدار پوتین-ترامپ روی مذاکرات ایران-آمریکا ازنگاه کارشناس لبنانی

تاثیر دیدار پوتین-ترامپ روی مذاکرات ایران-آمریکا ازنگاه کارشناس لبنانی

یک کارشناس لبنانی در امور روسیه بر این باور است که نتیجه مذاکرات روسای جمهور روسیه و آمریکا نه تنها بحران اوکراین بلکه معادلات جنگ در سایر مناطق از جمله خاورمیانه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، احمد الحاج علی، کارشناس لبنانی در امور روسیه می‌گوید که نتیجه دیدار و مذاکرات ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا، نه تنها روی حل و فصل بحران اوکراین بلکه روی معادلات جنگ در سایر مناطق شامل خاورمیانه تأثیرگذار خواهد بود.

وی به اسپوتنیک گفت: توافقات حاصل‌شده، در نهایت احتمالاً در سایر مناطق بحران شامل خاورمیانه انعکاس خواهد یافت هرچند ممکن است که این بازتاب نه فوری بلکه تدریجی باشد.

این کارشناس لبنانی اضافه کرد: پیوند نزدیک‌تر مسکو و واشنگتن احتمالاً روی از سر گیری مذاکرات بین ایران و آمریکا تأثیر مثبتی خواهد داشت. هرگونه موفقیت دیپلماتیک یا سیاسی روسیه، از فشار روی این کشور می‌کاهد و این کشور را قادر می‌سازد تا نفوذ خود در خاورمیانه و سایر مناطق حائز اهمیت را تقویت کند.

به باور وی، «این موضوع فضا را برای ایجاد ثباتی خاص در موازنه قدرت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی باز خواهد کرد.»

وی افزود: در عین حال، اختلافات بنیادی بین روسیه و آمریکا همچنان پابرجا و نیازمند روابط حسنه بیشتری است. این دیدار از بسیاری جهات به شکسته شدن کوه یخ در روابط تخریب‌شده روسیه و آمریکا کمک کرد؛ روابطی که به سطح جنگ سرد تنزل یافته بود. این دیدار نشان‌دهنده تمایل هر دو رهبر برای دنبال کردن منافع مشترک بود.

پوتین و ترامپ روز جمعه در پایگاه نظامی آمریکا واقع در انکوریج آلاسکا دیدار کردند. این ملاقات و مذاکرات دو ساعت و ۴۵ دقیقه به طول انجامید. علاوه بر رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا، سرگئی لاوروف وزیر خارجه مسکو و یوری اوشاکوف مشاور کرملین از طرف روسیه و مارکو روبیو وزیر خارجه و استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ از طرف آمریکا در این نشست حضور داشتند.

کد خبر 6562687

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها