جمشیدی: اجرای روکش آسفالت محور اسالم به گردنه الماس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سه ساری عصر دوشنبه در بازدید از پروژه روکش آسفالت این محور اظهار کرد: محور اسالم به گردنه الماس یکی از پروژه‌های بسیار مهم شهرستان تالش و محور ارتباطی دو استان گردشگرپذیر گیلان و اردبیل است.

جمشیدی با بیان اینکه پروژه در محدوده کرمون به متش در حال اجراست، افزود: این طرح به طول ۷ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: عملیات آسفالت این پروژه در دو لایه انجام می‌شود که لایه اول در برخی مقاطع به صورت آسفالت لایه ترمیمی و رگلاژی است و در صورت تداوم شرایط مناسب جوی، لایه اصلی و نهایی نیز امسال اجرایی خواهد شد؛ در غیر این صورت از نیمه دوم فروردین ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

فرماندار تالش در پایان تصریح کرد: با توجه به کوهستانی و صعب‌العبور بودن این محور که مسیر ارتباطی تالش به شهرستان خلخال در استان اردبیل است، ایمن‌سازی آن برای تردد امن وسایل نقلیه ضروری است و تلاش ما بر این است که راه‌های ارتباطی از امنیت مطلوبی برخوردار باشند.