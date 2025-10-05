  1. استانها
  2. گیلان
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۰

ویشکایی: لایروبی انهار و کانالها در دستور کار مدیران باشد 

انزلی- مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: مدیران و دستگاه های اجرایی لایروبی انهار و بازگشایی کانال ها را برای تسهیل در امر روان سازی آب های سطحی در دستور کار داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ویشکایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بحران در فرمانداری انزلی اظهار کرد: برابر گزارش مدیریت بحران کشور در ماه های آینده بارش های قابل توجهی در غرب گیلان در شهر های تالش، صومعه سرا، فومن و آستارا پیش رو خواهیم داشت.

وی افزود:میزان تاب آوری مردم به هر دلیلی کم شده و در بحران ها باید به گونه ای عمل کنیم که مردم کمترین آسیب را ببینند.

ویشکایی با بیان اینکه بندرانزلی از لحاظ بارش شهر خاصی است ادامه داد: شرایط اقتصادی کشور برای مردم سخت است و باید کمک کنیم که مردم و تاسیسات و امور زیر بنایی در حوادث و بحران‌ها کمترین خسارت را ببینند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان با بیان اینکه باید در کاهش مخاطرات و آسیب ها در بحران کمک شود گفت: دستگاه های نظارتی و قضایی پیگیر موضوعات مربوط به اجرای مصوبات است.

ویشکایی با اشاره به اینکه در بحران ها باید با برنامه عمل شود افزود:باید نقاط حساس شناسایی شود چرا که اگر دوباره چنین اتفاقی بیفتد مردم از ما توضیح نمی خواهند بلکه کار می خواهند.

وی ادامه داد:لایروبی ها انهار و کانالها باید به جد در دستور کار مدیران قرار داشته باشد تا هدایت سیلاب ها به بهترین شکلی صورت بگیرد و برای این موضوع نیز ردیف بودجه تعریف شده و دارای اعتبار کد دار است.

ویشکایی همچنین گفت:امسال یک مانور زلزله در سطح استان خواهیم داشت و باید در سطح یخش و شهرستان سناریوی زلزله پیش بینی و اجرا شود.

وی افزود: به روز کردن امکانات و بانک ماشین الان در شهرستان از اولویت هاست و مانور زلزله در سطح شهرستان انجام شود.

ویشکایی گفت:باید رودخانه ها و اطراف پل های اسیب دیده و احیای آب بندان ها حتما در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت:اسکان اضطراری از مواردی است که در شرایط بحران باید در دستور کار باشد و هلال احمر باید آن را به صورت ویژه در دستور کار داشته باشد .

وی تاکید کرد:به هشدارهای هواشناسی توجه ویژه شود و هشدارهای نارنجی را جدی گرفته شود.

