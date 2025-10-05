ویشکایی: لایروبی انهار و کانالها در دستور کار مدیران باشد 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ویشکایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بحران در فرمانداری انزلی اظهار کرد: برابر گزارش مدیریت بحران کشور در ماه های آینده بارش های قابل توجهی در غرب گیلان در شهر های تالش، صومعه سرا، فومن و آستارا پیش رو خواهیم داشت.

وی افزود:میزان تاب آوری مردم به هر دلیلی کم شده و در بحران ها باید به گونه ای عمل کنیم که مردم کمترین آسیب را ببینند.

ویشکایی با بیان اینکه بندرانزلی از لحاظ بارش شهر خاصی است ادامه داد: شرایط اقتصادی کشور برای مردم سخت است و باید کمک کنیم که مردم و تاسیسات و امور زیر بنایی در حوادث و بحران‌ها کمترین خسارت را ببینند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان با بیان اینکه باید در کاهش مخاطرات و آسیب ها در بحران کمک شود گفت: دستگاه های نظارتی و قضایی پیگیر موضوعات مربوط به اجرای مصوبات است.

ویشکایی با اشاره به اینکه در بحران ها باید با برنامه عمل شود افزود:باید نقاط حساس شناسایی شود چرا که اگر دوباره چنین اتفاقی بیفتد مردم از ما توضیح نمی خواهند بلکه کار می خواهند.

وی ادامه داد:لایروبی ها انهار و کانالها باید به جد در دستور کار مدیران قرار داشته باشد تا هدایت سیلاب ها به بهترین شکلی صورت بگیرد و برای این موضوع نیز ردیف بودجه تعریف شده و دارای اعتبار کد دار است.

ویشکایی همچنین گفت:امسال یک مانور زلزله در سطح استان خواهیم داشت و باید در سطح یخش و شهرستان سناریوی زلزله پیش بینی و اجرا شود.

وی افزود: به روز کردن امکانات و بانک ماشین الان در شهرستان از اولویت هاست و مانور زلزله در سطح شهرستان انجام شود.

ویشکایی گفت:باید رودخانه ها و اطراف پل های اسیب دیده و احیای آب بندان ها حتما در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت:اسکان اضطراری از مواردی است که در شرایط بحران باید در دستور کار باشد و هلال احمر باید آن را به صورت ویژه در دستور کار داشته باشد .

وی تاکید کرد:به هشدارهای هواشناسی توجه ویژه شود و هشدارهای نارنجی را جدی گرفته شود.