به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران، گیتی ترکمان دبیر علمی سی و ششمین کنگره سالیانه و پنجمین کنگره بین‌المللی فیزیوتراپی اظهار داشت: اختلالاتی مانند استئوپروز، سارکوپنیا و مشکلات تعادلی از مهم‌ترین عوامل افزایش زمین‌خوردگی در سالمندان هستند و این موضوع می‌تواند استقلال فردی و کیفیت زندگی این قشر را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: فیزیوتراپیست‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از روش‌های نوین مبتنی بر شواهد علمی و استفاده از فناوری‌های جدید همچون روش های درمانی مبتنی بر واقعیت مجازی، هوش مصنوعی و توانبخشی از راه دور، در پیشگیری و درمان این اختلالات در کنار سایر متخصصان ارتوپدی، روماتولوژی، طب سالمندی و طب فیزیکی نقش‌آفرینی کنند. این اقدامات موجب کاهش ریسک شکستگی، ارتقای استقلال فردی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان خواهد شد.

به گفته ترکمان، سی و ششمین کنگره سالیانه و پنجمین کنگره بین‌المللی فیزیوتراپی توسط انجمن فیزیوتراپی ایران و با همکاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس از ۲۶ تا ۲۸ آذر ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های مجموعه رزمال تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: این کنگره با شعار «ارتقای فیزیوتراپی برای بهبود سلامت جامعه» برگزار خواهد شد و شامل ۱۶ محور تخصصی از جمله فیزیوتراپی در پیشگیری از اختلالات حرکتی، ارتقای سلامت، بیماری‌های عصبی-عضلانی-اسکلتی، آسیب‌های ورزشی، سلامت زنان، اطفال و سالمندان، بیماری‌های قلبی-تنفسی و مراقبت‌های ویژه، بیماری‌های داخلی، سلامت شغلی، تمرین‌درمانی و درمان‌های دستی، الکتروتراپی و سوزن خشک، آب‌درمانی، توانبخشی شناختی، کاربرد هوش مصنوعی و توانبخشی از راه دور و همچنین جنبه‌های حقوقی و اخلاق حرفه‌ای در فیزیوتراپی خواهد بود.

ترکمان ادامه داد: گروه‌های هدف کنگره شامل فیزیوتراپیست‌ها در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای و دکترای تخصصی، فیزیوتراپیست‌های ورزشی، پزشکان متخصص ارتوپدی، روماتولوژی، طب فیزیکی، نورولوژی و طب ورزشی و همچنین رشته‌های توانبخشی مانند کاردرمانی و ارتوز و پروتز خواهند بود.

وی تصریح کرد: کنگره سالیانه فیزیوتراپی فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش، ارتقای مهارت‌های بالینی و معرفی تازه‌ترین دستاوردهای علمی و فناوری‌های نوین است که می‌تواند جایگاه فیزیوتراپی را در نظام سلامت بیش از پیش تقویت کند.