نقش فیزیوتراپیست ها در بهبود کیفیت زندگی سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید سجاد رضوی، در این پیام با اشاره به نقش تخصصی و انسانی فیزیوتراپیست‌ها، خاطرنشان کرد: این حرفه نه تنها در بازتوانی بیماران پس از بیماری یا آسیب مؤثر است، بلکه در پیشگیری، آموزش و ارتقای سبک زندگی سالم نیز جایگاهی حیاتی دارد.

وی افزود: شعار امسال روز جهانی فیزیوتراپی «سالمندی سالم» است که به ضرورت توجه ویژه به سلامت سالمندان و پیشگیری از ضعف و زمین‌خوردن می‌پردازد.

معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: با افزایش جمعیت سالمندی کشور، حفظ تحرک، استقلال فردی و کیفیت زندگی سالمندان به یکی از دغدغه‌های اصلی حوزه سلامت تبدیل شده است. در این راستا، خدمات فیزیوتراپی به عنوان مؤثرترین مداخلات درمانی و پیشگیرانه نقش مهمی در افزایش ایمنی، ارتقای توان جسمی و حفظ کرامت سالمندان ایفا می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فیزیوتراپی در مراکز درمانی، جذب کارشناسان توانمند و گسترش پوشش بیمه‌ای این خدمات تأکید کرد و آن را لازمه تحقق عدالت درمانی و دسترسی همگانی به خدمات توانبخشی دانست.

رضوی در پایان پیام خود از فیزیوتراپیست‌های کشور قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همکاری بیشتر، شاهد ارتقای روزافزون خدمات فیزیوتراپی و بهبود سلامت جامعه باشیم.