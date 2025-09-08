  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

فیزیوتراپی چگونه به بیماران ام اس کمک می کند

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، بر اهمیت نقش فیزیوتراپی در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام‌اس تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عبداللهی، به مناسبت هشتم سپتامبر روز جهانی فیزیوتراپی، گفت: ام‌اس یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مغز و اعصاب است که شیوع آن در زنان سه برابر بیشتر از مردان است. این بیماری عمدتاً در سنین ۲۰ تا ۴۰ سالگی بروز می‌کند و به نوعی بیماری دوران جوانی محسوب می‌شود. در این بیماری خودایمنی، سیستم دفاعی بدن به بافت‌های عصبی حمله کرده و با تخریب غلاف عصبی در مغز و نخاع، موجب اختلال در انتقال پیام‌های عصبی می‌شود.

وی با اشاره به علائم مختلف بیماری ام اس، افزود: دوبینی و تاری دید، سفتی عضلات، خستگی، اختلال حسی، درد، مشکل در تعادل و راه رفتن و اختلال در کنترل دفع و ادرار از جمله علائمی است که بیماران مبتلا به ام‌اس ممکن است تجربه کنند. درمان این بیماری ترکیبی از دارودرمانی از جمله داروهای تعدیل‌کننده بیماری و مهارکننده سیستم ایمنی و توانبخشی از جمله فیزیوتراپی و کاردرمانی است.

عبداللهی تأکید کرد: فیزیوتراپی یکی از مهم‌ترین درمان‌ها در بیماران ام‌اس به ویژه در مورد مشکلات حرکتی است. فیزیوتراپیست پس از ارزیابی دقیق وضعیت بیمار، برنامه‌ای متناسب طراحی و اجرا می‌کند که شامل تمرینات تقویت عضلات، بهبود استقامت و دامنه حرکتی مفاصل، کاهش درد، تمرینات تعادل و راه رفتن، آب‌درمانی و آموزش روش‌های کنترل خستگی و تمرینات خانگی است.

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت مزمن و طولانی‌مدت بیماری، تداوم جلسات فیزیوتراپی بسیار اهمیت دارد. استمرار در درمان علاوه بر بهبود عملکرد حرکتی و کنترل علائم جانبی مانند درد و خستگی، موجب ارتقای کیفیت زندگی بیماران و دستیابی آنان به استقلال فردی می‌شود.

حبیب احسنی پور

