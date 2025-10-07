دیلمی: طوفان الاقصی افول استکبارجهانی و تمدن غرب را به رخ دنیا کشید

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: از دهه‌های میانی قرن بیستم، با تأسیس رژیم صهیونیستی و اشغال سرزمین‌های فلسطینی، منطقه غرب آسیا شاهد تنش‌های بی‌وقفه و درگیری‌های مستمر بوده است.

این رژیم با حمایت همه‌جانبه قدرت‌های استکباری غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا، سیاست‌های اشغالگری، محاصره و کشتار علیه ملت فلسطین را به اجرا گذاشته است. در این سال‌ها، نوار غزه به دلیل شرایط سخت محاصره، بمباران‌های مکرر و نقض مستمر حقوق بشر، به یکی از مناطق بحرانی جهان تبدیل شده است.

با وجود این فشارها، مقاومت فلسطینیان به ویژه از سوی گروه‌هایی مانند حماس و جبهه مقاومت، که در سال‌های اخیر علاوه بر جنبه نظامی، به یک مکتب فرهنگی و سیاسی بدل شده‌اند، توانسته است ضمن حفظ روحیه مقاومت، راهبردهای جدیدی را برای مقابله با رژیم اشغالگر به کار گیرد.

عملیات «طوفان الاقصی» که دو سال پیش آغاز شد، نقطه اوج این مقاومت بود و با ضربه‌ای مهلک به نظامیان و سیاست‌های رژیم صهیونیستی، معادلات منطقه‌ای و جهانی را دگرگون ساخت.

شکست رژیم صهیونیستی و تغییر معادلات منطقه‌ای

حجت‌الاسلام رضا دیلمی، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان، در تحلیل این رخداد تاریخی می‌گوید: پس از دو سال از آغاز عملیات بزرگ طوفان الاقصی، رژیم صهیونیستی با تمام حمایت‌های بی‌دریغ استکبار جهانی، به‌خصوص آمریکا و رژیم‌های غربی، در مقابل اراده و مقاومت ملت فلسطین و جبهه مقاومت شکست خورد.

وی افزود: رژیم جعلی صهیونیستی در این مدت با کشتار بیش از ۵۰ هزار زن، کودک و مردم بی‌دفاع غزه تلاش کرد اهداف پلید خود را پیش ببرد، اما نه تنها به هیچ کدام از اهداف خود نرسید بلکه معادلات منطقه‌ای و جهانی به نفع جبهه مقاومت و قدرت‌های مستقل تغییر کرد.

دیلمی در ادامه به تحول بزرگ در نظام قدرت جهانی اشاره کرد و گفت: ما امروز شاهد جابجایی قدرت جهانی از نظام تک‌قطبی به چندقطبی هستیم. این تحول نه تنها در حوزه سیاسی، بلکه در عرصه فرهنگی و فکری نیز رخ داده است؛ یعنی انتقال از تفکر مادی‌گرایی غربی به تفکر توحیدی و معنوی که جهان امروز آن را پذیرفته و به‌نوعی به زوال تمدن پوسیده غرب، به ویژه آمریکا اذعان کرده است.

وی همچنین شرایط ایالات متحده آمریکا را در افول توصیف کرد و افزود: ایالات متحده آمریکا که با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور، وارد مسیر سقوط و افول شده است، دیگر آن قدرت بی‌چون و چرایی که جهان را اداره می‌کرد، نیست. در مقابل، ایران اسلامی با همه تحریم‌ها، تهدیدها و دشمنی‌ها به یک قدرت منطقه‌ای مقتدر و تاثیرگذار تبدیل شده است.

وی در ادامه، نقش رژیم صهیونیستی را به عنوان مهره کلیدی استکبار جهانی در منطقه تشریح کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین ستون‌های استکبار جهانی برای تسلط بر ثروت و منافع منطقه غرب آسیا، رژیم جعلی صهیونیستی است. این رژیم با هزینه‌های سنگین نظامی و سیاسی ایجاد شده بود تا منافع قدرت‌های غربی را در این منطقه حیاتی حفظ کند. اما عملیات «طوفان الاقصی» تمامی معادلات آنها را بر هم زد و ضربات مهلکی به این رژیم وارد کرد که دیگر قابل ترمیم نیست.

جبهه مقاومت؛ از پیروزی نظامی تا شکل‌گیری امت اسلامی

وی در تأکید بر پیش‌دستی مقاومت در این عملیات گفت: در واقع طوفان الاقصی، حماس و جبهه مقاومت، پیش دستی کردند و حمله به غزه و نابودی حماس در دستور کار دشمن بود که این عملیات مهلک مانع آن شد. این عملیات نه تنها اجازه مهاجرت دو میلیون یهودی به سرزمین‌های اشغالی را نداد بلکه فضای امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی را به‌طور کامل متزلزل کرد.

دیلمی با اشاره به راهبردهای رژیم صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی همواره درصدد بود با حملات کوتاه و کوبنده خارج از مرزهای خود، شعار نیل تا فرات و تحقق اقتصاد منطقه‌ای تحت سلطه خود را محقق کند، اما طوفان الاقصی موجب شد جنگ به قلب شهرهای آنها کشیده شود و به متن زندگی روزمره آنها نفوذ کند.

وی با اشاره به اهمیت و پیامدهای فرهنگی و سیاسی این پیروزی‌ها گفت: جبهه مقاومت پس از این پیروزی‌ها به یک مکتب عزت‌آفرین و منبع قدرت و پیشرفت تبدیل شده است. این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت‌های الهی و سنت‌های مقدس الهی است که پیروزی را برای مقاومت رقم زده است.

و افزود: امروز مهم‌ترین ضرورت، تحقق شکل‌گیری امت واحد اسلامی تحت عنوان امت احمد (ص) و تقویت جبهه مقاومت است. این مسیر راهبردی تنها راه تضمین ثبات، پیشرفت و حفظ عزت جهان اسلام است و روایت مستمر فتح‌ها و پیروزی‌های بزرگ باید همواره در صدر برنامه‌های ما باشد.