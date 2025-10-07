به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاعرسانی جشنواره، بزرگداشت آرش رصافی با عنوان «در ستایش ۳۵ سال تلاش برای فیلم کوتاه» در چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران برگزار میشود.
آرش رصافی متولد ۱۳۵۰ کرمانشاه، کارگردان، تدوینگر، فیلمبردار، دارای مدرک کارشناسی کارگردانی و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشکده سینما تئاتر است. او فعالیتهای سینمایی خود را از سال ۱۳۶۸ آغاز کرد و فیلمهایی چون «غبار»، «ورطه»، «تولد یک فیلمساز»، «مرگ یک مترسک»، «دروغ»، «مرآت»، «تلفن»، «زمین»، «کانی کاو»، «پرده سفید»، «صورتکها»، «مسافر»، «چای قندپهلو»، «بان لرزان» را کارگردانی کرد. تدوین و فیلمبرداری بیش از ۵۰ فیلم کوتاه، مستند و داستانی از جمله تدوین «رو به جایی دور»، «پشت پای پروانهها»، «به من نگاه کن»، «نوازشگر نور»، «جذابیت پنهان زمان»، «رقص با دوربین»، «غلامرضا تختی»، «بیداری»، «گوشه خیس خیابان»، «پایان قرارداد» و فیلمبرداری آثاری چون «در چنین روزی باران نمیبارد»، «پیادهروی بزرگ»، «جنگل»، «شیشههای بخار گرفته»، «آندوسی»، فیلم بلند سینمایی «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر» و … در کارنامه سینمایی او به چشم میخورد.
رصافی که معاون تولید و پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایران است، عضویت در هیئتهای انتخاب و داوری جشنوارههای متعدد فیلم کوتاه، سرپرستی دفاتر کرمانشاه، کرج، تهران در ادوار پیشین، تدریس سینما، مدیرعاملی شرکت فیلمسازی بهنام فیلم، عضویت در هیئت مؤسس آکادمی فیلم کوتاه ایران، هیئات مدیره و نایب رئیس انجمن فیلم کوتاه ایران را در کارنامه دارد. او همچنین مولف کتاب «رباعی سینما» است.
چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.
